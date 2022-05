McLaren-CEO Zak Brown heeft gehint dat er een mogelijkheid bestaat om het contract met Daniel Ricciardo vroegtijdig te beëindigen. Die mogelijkheid geniet echter niet de voorkeur, benadrukt Brown.

De toekomst van Daniel Ricciardo bij McLaren is de laatste tijd een stuk onzekerder geworden. Hij heeft wel een contract tot eind 2023, benadrukte hij vrijdag, maar de prestaties vallen dusdanig tegen dat ook McLaren-CEO Zak Brown zijn teleurstelling kenbaar maakte. Brown gaf aan dat de prestaties tegenvallen en dat hij op meer had gehoopt. Ricciardo gaf zelf toe dat hij niet tevreden is met zijn prestaties, maar wil er wel aan werken om meer op snelheid te komen.

Lees ook: Ricciardo reageert op uitspraak Brown: ‘Het is niet onwaar’

Ondertussen wordt er getwijfeld of Ricciardo dat contract tot eind 2023 wel zal uitzitten. Brown hint naar de mogelijkheid dat dit contract vroegtijdig beëindigd kan worden. “Ik wil niet in detail treden over dit contract, maar er zijn mechanismen waarin we ons aan elkaar verbinden en mechanismen waarin we dat niet doen”, legt Brown uit. Hij benadrukt dat het vroegtijdig opzeggen van de samenwerking niet de voorkeur geniet. “Ik heb er met Daniel over gesproken. We behalen niet de resultaten waar we op gehoopt hadden, maar we blijven allebei pushen.”

Lees ook: Vraagtekens bij Ricciardo na crash in VT2: ‘Het gebeurde zo snel’

Vorig jaar worstelde Ricciardo ook al, maar kwam hij in Monza als onverwachte winnaar bovendrijven. “Hij heeft daar laten zien dat hij races kan winnen”, zegt Brown. “Wij moeten ook onze auto blijven ontwikkelen, deze is niet in staat om races te winnen. Maar ik zou hem graag hoger op de grid zien staan. We zullen wel zien hoe dit alles zich ontvouwt en wat hij wil doen. We hebben ons testprogramma opgevoerd, maar we hebben geen haast”, aldus de Amerikaan.