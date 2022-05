Daniel Ricciardo heeft gereageerd op de uitspraken van McLaren-CEO Zak Brown, die stelde dat de prestaties van de Australiër niet aan de verwachtingen van het team voldoen. Ricciardo geeft toe dat het ‘niet onwaar’ is en vat de opmerkingen niet persoonlijk op.

Brown maakte in een interview met Sky Sports duidelijk dat Ricciardo nog niet aan de verwachtingen voldoet. “Afgezien van Monza en een paar races, heeft het over het algemeen niet aan zijn of onze verwachtingen voldaan, voor zover we dat verwachtten”, aldus de Amerikaan.

Het is geen geheim dat Ricciardo worstelt om één te worden met de MCL36, al was hij na de testdagen nog positief dat deze auto hem beter lag dan die van vorig jaar. Hij is het dan ook niet oneens met de uitspraken van Brown.

“Het is niet onwaar”, geeft Ricciardo toe. “Dat soort opmerkingen vat ik niet persoonlijk op. Het is zeker af en toe een uitdaging geweest. Niemand zal strenger zijn voor mij dan ikzelf. We werken eraan. Het team wil het en ik wil het”, aldus de Honey Badger.

Waar het dan precies aan ligt dat Ricciardo worstelt om de MCL36 onder de knie te krijgen, weet hij zelf nog niet helemaal. “Ik wil nog meer uit de auto halen, de ene keer is duidelijk wat het is, de andere keer niet. Soms ging het niet zoals we wilden. Het is een combinatie van dingen. Maar het is altijd lastig geweest voor mij om één te worden met de auto. Het is lastig om er spectaculaire ronden uit te halen. Ik werk er nog steeds aan. Ik wil graag zeggen dat ik elke race een seconde sneller zal worden, maar het is een proces.”

Ricciardo maakt bij de persconferentie in Monaco bovendien duidelijk dat hij een contract tot eind 2023 heeft bij McLaren. In een recent interview gaf hij namelijk aan dat hij binnenkort gesprekken zou moeten voeren met het team, wat suggereerde dat zijn toekomst bij het team niet zo zeker was. “Ik heb een contract tot eind 2023, ik was even in de war door corona”, verzekert hij. En om verwarring te voorkomen, het gaat om een ‘driejarig contract tot eind 2023’, géén tweejarig contract met mogelijkheid tot verlengen met een jaar.

Foto: Motorsport Images