McLaren-CEO Zak Brown zegt dat Daniel Ricciardo tot nu toe nog ‘niet aan de verwachtingen’ van het team voldoet. Hij hoopt dat het binnenkort wel beter gaat voor de Australiër: “Maar voor nu heeft Lando Norris een streepje voor.”

Vorig jaar legde Daniel Ricciardo het al af tegen teamgenoot Lando Norris, maar dit seizoen zijn de verschillen nog altijd even groot als vorig seizoen. De Australiër worstelt om op snelheid te komen en terwijl hij na zes races op elf punten staat, heeft Norris er al 39. In Spanje werd opnieuw duidelijk dat Ricciardo zich nog niet thuis voelt in de MCL36. Hij eindigde opnieuw buiten de punten terwijl Norris de achtste plek veroverde, ook al voelde de Brit zich niet lekker. Bij McLaren heerst er dan ook wat teleurstelling over de prestaties van Ricciardo.

“Lando heeft zeker een streepje voor”, zegt McLaren-CEO Zak Brown tegen Sky Sports. “We zouden natuurlijk graag zien dat Daniel veel dichter bij Lando komt en een goede interne strijd biedt. Daniel voelt zich gewoon nog niet op zijn gemak in de auto, we proberen alles wat we kunnen. Het was opnieuw een teleurstellend weekend.”

“Afgezien van Monza en een paar races, heeft het over het algemeen niet aan zijn of onze verwachtingen voldaan, voor zover we dat verwachtten”, aldus Brown. “Ik denk dat je als team alleen maar hard kunt blijven werken, de communicatie op gang blijven houden, blijven pushen en hopen dat wat op dit moment niet klikt, binnenkort wel klikt”, besluit de Amerikaan.