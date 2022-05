McLaren-CEO Zak Brown is ‘hoopvol’ dat Lando Norris op tijd herstelt van tonsillitis voor de Grand Prix van Monaco.

Norris voelde zich niet lekker in Spanje – hij klaagde over keelpijn en had last van zijn ogen – en zag er niet fit uit op de grid. Toch stapte hij in zijn McLaren om vervolgens een indrukwekkende achtste plek te pakken. Na de race meldde Norris zich af voor zijn mediaverplichtingen en ging direct door naar de teamarts, waar tonsillitis, een ontsteking aan de keelamandelen, werd vastgesteld.

Norris heeft nu wat tijd om bij te komen, maar moet deze vrijdag alweer in actie komen in Monaco. Het is dan maar de vraag of hij zich fit genoeg voelt. McLaren-CEO Zak Brown verwacht dat hij op tijd herstelt. “Het was een geweldige race van Norris”, zei Brown maandag tegen Sky Sports. “Hij was erg ziek. We wisten niet eens of hij toestemming zou krijgen van de dokter om te racen, maar gelukkig was dat wel het geval.”

“Hij is een doorzetter en reed geweldig”, vervolgt Brown. “Hij had tonsillitis en ligt nu in bed, hopelijk voelt hij zich weer goed voor Monaco. Ik denk dat het wel goed zal komen. Het is maandag, hij voelt zich nog steeds niet geweldig maar hij heeft vier dagen om te herstellen, dus ik denk dat het goedkomt. Maar op dit moment voelt hij zich nog steeds niet goed.”

Norris verscheen na afloop van de race dus niet bij de media, maar liet via McLaren wel weten dat de Spaanse Grand Prix ‘een van mijn zwaarste races ooit’ was. “Vandaag was zwaar”, zei Norris. “Ik voelde me voor de race erg onwel omdat ik aan tonsillitis lijd. Dat in combinatie met de hoge temperaturen maakte dit een van de zwaarste races die ik ooit heb gereden.”