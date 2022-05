Zaterdag in Spanje voelde Lando Norris zich al niet goed, zondag was dat niet veel beter. Toch volhardde de Brit en behaalde hij zelfs een indrukwekkende achtste plek, dat terwijl na de race tonsillitis, een ontsteking aan de keelamandelen, vastgesteld werd.

Norris zonderde zich bij de coureursparade voorafgaand aan de race al af en zag er niet al te fit uit op de grid, waar het zelfs leek alsof de coureur op het punt van overgeven stond. Hij gaf zaterdag al aan dat hij zich niet lekker voelde – hij had keelklachten en last van zijn ogen – en hoewel dat zondag nog steeds het geval was, stapte de McLaren-coureur ‘gewoon’ in om de hete omstandigheden – het was met 37 graden bloedheet in Barcelona – te trotseren.

Norris begon vanaf de elfde plek na een ietwat tegenvallende kwalificatie maar volhardde in de race, haalde enkele coureurs in en kwam uiteindelijk als achtste over de streep. Hij sleepte vier punten in de wacht voor het team terwijl teamgenoot Daniel Ricciardo opnieuw buiten de punten eindigde.

Na de race meldde Norris zich af voor zijn mediaverplichtingen en ging hij direct door naar de teamarts. Die stelde vast dat de Brit met tonsillitis, een ontsteking aan de keelamandelen, heeft geracet. Een indrukwekkende prestatie van Norris dus, die er zelf niet op terugblikte maar teambaas Andreas Seidl wel.

“Natuurlijk voel je je niet lekker als je energieniveau laag ligt als je last hebt van tonsillitis”, aldus Seidl. “Het was een zeer uitdagende race, zeker in deze hete omstandigheden. Hij reed volgas tot het einde van de race. Mijn dank gaat uit naar de geweldige medische ondersteuning binnen het team.” Seidl benadrukt dat het voor Norris nu van belang is om zijn rust te pakken zodat hij weer fit genoeg is voor de Grand Prix van Monaco, die volgende week al plaatsvindt.