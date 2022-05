Daniel Ricciardo weet niet helemaal wat zijn crash in de tweede vrije training in Monaco veroorzaakte, al vermoedt hij dat McLaren te agressief is geweest met de afstelling. Hij baalt van de crash, maar ziet genoeg perspectief voor de kwalificatie: “De ochtendsessie was goed en Lando Norris had een goede middag.”

Ricciardo was net aan het aanzetten in zijn tweede ronde toen hij inkomen bocht 13 de controle over de achterkant van de bolide verloor. Hij knalde vervolgens met de linkerkant van de bolide de vangrails in en schoot door tot aan de Tecpro-muur in bocht 15. Pijnlijk was de boordradio die op de crash volgde, waarbij zijn engineer eerst naar de staat van de auto vroeg, en niet vroeg of Ricciardo in orde was. “Ik ben in orde, de auto niet”, aldus Ricciardo op de boordradio. De crash betekende einde sessie voor de McLaren-coureur.

“Het gebeurde zo snel: ik remde af, wist wat er gebeurde en wilde het proberen te redden”, legt Ricciardo uit bij Sky Sports. “Maar ik voelde al in bocht 13 dat ik de achterkant verloor. Het was gek, soms kan je in bocht 14 wel te ver gaan als je te hebberig wordt, maar we hebben zitten pushen met de afstelling.”

“We hebben waarschijnlijk te veel gepusht”, denkt Ricciardo. “Ik heb geprobeerd de auto te redden, maar dat lukte niet. Ik ben in orde en gaan er morgen weer vol voor.” Ricciardo put vertrouwen uit de prestaties van teamgenoot Lando Norris en de eerste vrije training, waar Ricciardo de zevende tijd noteerde. “Ik weet dat ze het oplossen. De ochtendsessie was goed en Lando had een goede middag. We kunnen terugslaan”, aldus de Australiër.

Veel slechter kon de timing van de crash van Ricciardo in Monaco haast niet. Hij kreeg onlangs de kritiek van McLaren-CEO Zak Brown dat hij niet aan de verwachtingen van het team voldoet. De Australiër was het eens met die uitspraak en weet dat het beter moet, maar de resultaten blijven dit seizoen uit terwijl teamgenoot Lando Norris juist schittert.