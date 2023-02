Lando Norris is ‘net zo goed als wie dan ook’ op de Formule 1-grid, stelt McLaren-CEO Zak Brown. De Amerikaan zag dat Norris een natuurtalent was toen hij naast Fernando Alonso in de 24 uur van Daytona reed in 2018.

Norris rijdt sinds 2019 voor McLaren in de Formule 1 en hoewel de Brit in die jaren nog geen zege heeft gepakt, ziet McLaren-CEO Zak Brown hem als een van de beste coureurs van de Formule 1-grid. Norris is zelfs een ‘franchise-coureur’, doelt de Amerikaan op de NFL, waar teams hun organisatie soms om één speler heen bouwen. “Als we Lando in een dirt buggy zetten naast de andere Formule 1-coureurs, dan zou hij vooraan rijden omdat hij dat soort natuurtalent heeft”, stelt Brown tegenover ESPN. “Hij is een echte ster en pusht ons.”

“Hij is ongelofelijk snel, hij flikt het altijd in de kwalificatie”, vervolgt Brown. “Hij kan een ronde aan elkaar knopen en maakt zelden een fout. Als hij een fout maakt is het een zeer kleine, zoals het missen van de apex of een verremming. Maar je ziet hem niet in de muur knallen.”

Met name de racecraft van Norris is ‘zeer sterk’, meent Brown. “Als je naar zijn debuutjaar kijkt, was hij misschien een beetje te lief op de baan. Nu kan hij fel racen, maar dat doet hij wel clean. Hij kan heel goed met zijn banden omgaan. Hij is net zo goed als wie dan ook op de grid”, beweert de Amerikaan.

Dat werd voor Brown in 2018 al duidelijk. Niet bij een race in een formuleklasse, maar in de 24 uur van Daytona. Toen reed Norris naast Fernando Alonso en kon hij zich meten met de tweevoudig wereldkampioen.

“Hij is zo goed als wie dan ook op de grid en dat voelde ik al vanaf het moment dat ik hem naast Fernando zag rijden in de 24 uur van Daytona. Fernando is zo goed als welke Formule 1-coureur dan ook, en Lando evenaart hem”, aldus Brown, die stelt dat Norris Alonso op zijn dag ‘misschien zelfs een beetje te pakken heeft’.