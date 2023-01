Een zege in 2023 zit er volgens Lando Norris misschien wel in, maar hij sluit voor nu uit dat hij zich dit jaar in de titelstrijd mengt. Dat zal ‘waarschijnlijk pas in 2024 of 2025’ kunnen, voorspelt de Brit, die weet dat hij dan in topvorm moet zijn.

Norris debuteerde in 2019 in de Formule 1 en hoopte bij McLaren op veel successen. De Brit heeft in vier seizoenen zes podiumplaatsen veroverd, maar stond nog nooit op de hoogste trede van het podium. Daar hoopt hij dit jaar wel in te slagen. “Voor zover ik weet, kan ik misschien een race winnen”, zegt Norris in een interview met tijdschrift GQ.

Een zege binnen afzienbare tijd is volgens Norris dus mogelijk, maar voor een titelstrijd moet hij naar eigen zeggen geduld hebben. “Ik zal waarschijnlijk pas in 2024 of 2025 een titel kunnen winnen”, voorspelt de McLaren-coureur. “Ik ben me ervan bewust dat ik in die jaren in absolute topvorm moet zijn.”

Norris eindigde in 2021 nog op de zesde plek in het kampioenschap maar zakte vorig jaar één plekje. Hij wil samen met McLaren de volgende stap zetten om het op te nemen tegen topteams als Ferrari, Mercedes en Red Bull en dat begint voor hem bij een kritische blik. Niet alleen op het team, maar ook op zichzelf.

“Ik denk niet dat ik een slechte verliezer ben, ook al ben ik altijd erg hard voor mezelf geweest en erg kritisch over mijn prestaties”, benadrukt Norris. Ik denk altijd aan wat ik beter had kunnen doen en vervolgens ook aan wat het team beter had kunnen doen. Ik probeer altijd beter te worden als coureur. En ik haat verliezen. Maar verliezen geeft me de motivatie om uit te zoeken wat ik moet doen om het de volgende keer beter te doen.”