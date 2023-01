Lando Norris heeft voor het tekenen van zijn nieuwe contract bij McLaren niet alleen met Red Bull gesprekken gevoerd, maar ook met andere teams. “Dat is wat elke coureur doet”, aldus de Brit.

Norris tekende begin 2022 een nieuw contract bij McLaren, waar hij al sinds 2019 voor rijdt. Daardoor rijdt de gewilde Brit tot en met 2025 voor het team in de papajaoranjekleuren. Voordat hij een handtekening onder dat nieuwe contract zette, voerde Norris wel gesprekken met Red Bull.

“Je vraagt je altijd af wat het beste voor je carrière is”, vertelde Norris vorig jaar. “Ik wil tenslotte winnen en voor het kampioenschap gaan. Er zijn gesprekken geweest met Red Bull”, onthulde de McLaren-coureur. Ook Red Bull-teambaas Christian Horner gaf aan dat er meerdere gesprekken zijn gevoerd met Norris, maar die zijn dus op niets uitgelopen.

In gesprek met Motorsport.com geeft Norris nu aan dat die discussies met Red Bull een ‘algemeen ding’ waren. “Elke coureur probeert met elk team te praten”, legt Norris uit. “Alhoewel dat niet altijd het geval is. Dat is waarom ik zo’n lang contract heb getekend, dan hoef ik me daar een lange tijd geen zorgen om te maken.”

“Maar,” vervolgt Norris, “als je contract bijna afloopt, wil je altijd gesprekken hebben met zoveel mogelijk mensen zodat je je opties kunt afwegen. Dan weet je ook welk pad misschien beter voor je is.” Hij beperkte de gesprekken daarom niet tot Red Bull. “Ik had verschillende gesprekken met verschillende mensen. Iedereen had dat soort discussies. Iedereen doet dat als het contract bijna afloopt, dat is een feit.” Uiteindelijk zette hij dan toch zijn handtekening onder het contract bij McLaren. “Ik wilde gewoon niet aan dat soort dingen denken”, besluit de Brit.

Foto: Motorsport Images