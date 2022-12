De nieuwe regels die coureurs verplicht om toestemming aan de FIA te vragen om statements te maken, zijn er volgens McLaren-CEO Zak Brown om te vermijden dat de Formule 1 een ‘politieke sport’ wordt. Het gaat er volgens hem om dat de Formule 1 ‘de juiste balans’ vindt.

In de vernieuwde versie van het internationaal sportreglement van de FIA zijn enkele nieuwe regels toegevoegd. Een van de meest opvallende was artikel 12.2.1.n, waarin staat dat het verboden is om politieke, religieuze of persoonlijke statements te maken ‘die met name in strijd zijn met het algemene beginsel van neutraliteit dat de FIA krachtens haar statuten voorstaat’. Coureurs moeten voortaan de FIA om toestemming vragen om zo’n statement te maken. Doet een coureur dat alsnog zonder toestemming, dan kan er een straf volgen.

Lees ook: FIA beperkt mogelijkheden voor coureurs om politieke statements te maken

McLaren-CEO Zak Brown noemt het een ‘lastige’ zaak. “Sommige onderwerpen zijn echt goed, sommige zijn controversieel, sommige zijn polariserend”, zegt Brown tegen ESPN. Volgens de Amerikaan gaat het er vooral om dat de Formule 1 ‘de juiste balans’ vindt. “Het moet niet zo zijn dat elke start van een race een nieuwe politieke agenda voor iemand wordt.”

Dat zou, stelt Brown, ‘niet gezond’ zijn voor de sport omdat het ‘afleidt van dat waar iedereen op had afgestemd’, namelijk de Grand Prix. Bovendien benadrukt Brown dat het nu niet plots is verboden om statements te maken. “Ik ben blij dat de deur openstaat voor coureurs en teams om met de FIA te praten als ze een kwestie willen bespreken. Het is geen: ‘Je kan het niet doen’. Het is: ‘Je hebt onze toestemming nodig’. De deur staat dus in ieder geval open.”

Formule 1 geen politieke sport

Brown meent dat het ‘af en toe uit de hand liep’ met de hoeveelheid politieke statements. “Leidt dat af van de sport? Deze coureurs kunnen in hun eigen tijd dit soort dingen doen, dus ik denk dat de Formule 1 en de FIA het recht hebben om met een gedragscode te komen met de verwachtingen van de coureurs tijdens een raceweekend. Het staat je vrij om te doen wat je, bij wijze van spreken, wil van maandag tot en met vrijdag, maar het is duidelijk dat tijdens een Grand Prix-weekend de coureurs de meeste camera’s op zich gericht hebben.”

Lees ook: Hoe de transfer van Vasseur een rol speelde in eerder vertrek Seidl bij McLaren

Hoewel Brown de ingreep van de FIA dus wel kan begrijpen, geeft hij toe dat het een lastige kwestie is. “Politiek is van nature lastig. Dat is wat ze waarschijnlijk, op macroniveau, proberen te vermijden, dat de Formule 1 geen politiek broeinest wordt voor verschillende onderwerpen. Ik denk dat we proberen te vermijden dat de Formule 1 een politieke sport wordt. Laten we gewoon racen en respect hebben voor waar we racen”, aldus de McLaren-CEO.