McLaren-CEO Zak Brown is blij met Laurent Mekies aan het roer van Red Bull. De Fransman verving begin juli de ontslagen Christian Horner, en volgens de Amerikaan is de Formule 1 sindsdien een stuk ‘gezonder’. Volgens Brown had Horner nog wel eens de neiging om ‘te ver’ te gaan met zijn politieke spelletjes in de paddock, terwijl Mekies voor veel ‘gezondere competitie’ zorgt.

Laurent Mekies zat in Hongarije voor de tweede keer als Red Bull-teambaas aan de pitmuur. De Fransman nam vlak na de GP Groot-Brittannië het stokje over van de ontslagen Christian Horner. McLaren-CEO Zak Brown, die wel eens in de clinch lag met de voormalig teambaas, merkt al een grotere verandering in de paddock sinds de komst van Mekies bij Red Bull.

“Ik ben er blij mee dat Laurent nu deze rol heeft”, vertelt Brown aan The Telegraph. “Ik vind Laurent erg aardig, het is gezond voor de sport en misschien kunnen we ons nu weer meer focussen op de strijd op de baan. Natuurlijk zit er altijd een politieke kant aan deze sport, maar het zal allemaal een wat gezondere competitie zijn met Laurent. Ik ben fan van hem, ik ken hem ook al lang, en kijk ernaar uit om tegen hem te racen.”

Politieke spelletjes

Volgens Brown was dat een heel ander verhaal toen Horner nog aan het roer stond bij Red Bull. “Het ging toen soms te ver. Natuurlijk wordt er soms een politiek spel gespeeld – dingen als: ‘Laten we hun gebruik van flexi-wings proberen te stoppen’ – maar wanneer je verwaarloosbare beschuldigingen begint te maken, dan gaat het te ver. Ik zie op dit moment in de pitstraat dat we nog steeds politiek spelletjes spelen, maar deze gaan niet meer te ver. Eerder ging het echt wel te ver.”

“Het wordt steeds beter in de paddock”, vervolgt de McLaren-CEO. “We zijn steeds eensgezinder, vertrouwen elkaar steeds meer, terwijl we op de baan blijven vechten. We kunnen nu buiten de baan om gesprekken met elkaar voeren over wat goed is voor de sport, zonder dat die gesprekken later voor politieke doeleinden worden gebruikt of uit de context worden gehaald”, sluit Brown af.

