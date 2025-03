McLaren-CEO Zak Brown doet een boekje over de relatie tussen hemzelf en Red Bull-teambaas Christian Horner. Hoewel de vete tussen de twee meermaals voorbijkwam in Netflix’ Drive to Survive, verzekert Brown dat de ‘vijandigheid’ zeker echt is. ‘Ik hou er niet van hoe Horner dingen aanpakt’, bekent Brown.

De vete tussen McLaren-CEO Zak Brown en Red Bull-teambaas Christian Horner begon in 2022, toen de Amerikaan tegen de Brit uitviel over Red Bulls overschrijding van het budgetplafond. Het was ook Brown die pleitte voor meer ‘transparantie’ vanuit Red Bull toen de hele Horner-saga rond vermeend grensoverschrijdend gedrag aan het licht kwam.

LEES OOK: Brown durft wel een gokje te wagen: ‘Verstappen vertrekt waarschijnlijk naar Mercedes’

Brown bevestigt tegenover The Telegraph dat de ‘vijandigheid’ tussen hemzelf en Horner zeker ‘echt’ is. “Ik hou niet van hoe Horner dingen aanpakt, en ongetwijfeld denkt hij hetzelfde over mij. Maar ik denk dat het goed is voor de sport. Je hebt verschillende persoonlijkheden en rivaliteiten nodig.”

McLaren vs Red Bull

De rivaliteit tussen Brown en Horner vertaalt zich niet alleen in memorabele scenes in Drive to Survive, ook hun coureurs komen elkaar steeds vaker op de baan tegen. Zo draaide de GP Australië in de laatste rondes wederom uit op een gevecht tussen Lando Norris en Max Verstappen.

LEES OOK: Norris zorgt ook voor einde van tweede bijzondere reeks Verstappen

Brown heeft echter het volste vertrouwen dat zijn McLaren aan het langste eind kan trekken. Norris is namelijk volgens de Amerikaan na geleerd te hebben van vorig jaar ‘klaar om te winnen’. “Oscar (Piastri, red.) ook”, voegt Brown eraan toe. “Als we het uiteindelijk toch fout hebben, dan hebben we het fout. Maar laten we het niet fout hebben, omdat we het helemaal niet hebben geprobeerd.”

Lees hier alles over de aankomende GP van China

De nieuwste editie van FORMULE 1 MAGAZINE is uit! Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.