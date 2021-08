McLaren-CEO Zak Brown zegt dat het ‘een goed idee’ is om DRS ‘in eerste instantie’ te behouden voor 2022. Het is volgens Brown een kwestie van analyseren of het hulpsysteem nog toegevoegde waarde heeft voor de nieuwe bolides.

Volgend jaar wacht de Formule 1 een grote revolutie met de nieuwe technische regels. De bolides zullen er radicaal anders uitzien in de hoop dat dit het racen verbetert. Zo moeten de coureurs minder last hebben van vuile lucht waardoor het volgen, wat nu nog een struikelblok is, een stuk makkelijker moet zijn. Hoewel de regels er dus op gemaakt zijn om de actie te verbeteren, blijft het Drag Reduction System (DRS) nog aanwezig, terwijl die dan overbodig lijkt te zijn. Toch denkt McLaren-CEO Zak Brown dat het goed is om DRS eerst nog te houden, om daarna te evalueren wat de toegevoegde waarde van het systeem is.

“Op basis van wat iedereen mij heeft gezegd, zowel binnen het team als anderen, zouden de nieuwe regels moeten werken”, zegt Brown. “Maar je weet het pas wanneer je op de baan rijdt. Het is dus een goed idee om DRS in eerste instantie te houden, net als de sprintkwalificatie. We moeten de auto’s op de baan zetten en uitzoeken of het precies werkt zoals voorgeschreven. Heeft het wat aanpassingen nodig? Hebben ze wel DRS nodig? Hebben we dat voor een kortere periode nodig?”

“Het is net zoals met de sprintkwalificatie,” vervolgt Brown, “we verwerken de data en tekeningen, en we weten het niet totdat ze de baan op gaan. Iedereen denkt dat het op papier moet werken, maar dat weten we dus niet totdat we de auto’s de baan op sturen”, besluit Brown.

