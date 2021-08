McLaren-CEO Zak Brown is van mening dat de Formule 1 de regels moet herzien na de blamage van zondag, waar de Belgische Grand Prix na drie rondes achter de safetycar een race genoemd werd en punten uitgedeeld konden worden. De Amerikaan vindt dat de sport een betere oplossing nodig heeft: “Dit zou niet de uitkomst mogen zijn.”

“Het was een teleurstellende dag”, zegt Brown in een video op Twitter, gericht aan de fans. “Wij wilden racen, de coureurs wilden racen en jullie wilden een race zien. Dat is niet wat jullie hebben gezien en waar wij aan deelgenomen hebben. Het was een erg moeilijke situatie die wel enige uitleg vereist. De FIA heeft alles gedaan om de race door te laten gaan. Zij hebben het weer natuurlijk niet in de hand. Ze moeten de veiligheid van de coureurs vooropstellen. Met deze omstandigheden konden we niet racen”, oordeelt de McLaren-CEO.

De fans kregen nog een klein beetje hoop op een race toen de coureurs na lange tijd weer naar buiten gestuurd werden, maar na drie ronden achter de safety car kwam er al een einde aan die ‘race’. Omdat er minstens twee ronden zijn verreden, kon het officieel als race gelden en dus konden er punten uitgedeeld worden. “Dat is iets wat we moeten herzien”, stelt Brown. “Ik denk dat niemand zal beargumenteren dat het veilig genoeg was om te racen. Maar we hebben als een sport een betere oplossing nodig als dit soort situaties zich voordoen. Na drie races achter de safetycar zou de uitkomst niet mogen zijn dat het een race genoemd wordt. Dat is wel wat de regels stellen, maar dat is iets wat herzien moet worden.”

“Ik denk niet dat iemand zal zeggen dat het juist voelde om dat een race te noemen. We zullen eraan werken en hopen dat zoiets nooit meer gebeurt”, sluit Brown zijn videobericht af.

