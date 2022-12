McLaren-CEO Zak Brown vindt dat de Formule 1 de Grand Prix van China in 2023 enkel moet vervangen als er een ‘juiste race’ voor is, niet ‘enkel als opvulling’. De race gaat volgend jaar opnieuw niet door vanwege de coronasituatie in Shanghai.

De Formule 1 kondigde onlangs – weinig verrassend – aan dat de Grand Prix van China ook in 2023 niet doorgaat. Vanwege de aanhoudende coronasituatie in Shanghai, waar strenge regels gelden in het geval dat iemand positief test, is het volgens de Formule 1 opnieuw onmogelijk om naar het Shanghai International Circuit te gaan voor de race.

Het is de vierde keer op rij dat de race in China niet doorgaat. Met het wegvallen van de race telt de Formule 1-kalender van 2023 nog 23 races. Het laat bovendien een gat van vier weken tussen de races in Australië en Azerbeidzjan.

Om dat gat op te vullen kijkt de Formule 1 al naar mogelijke vervangers. Zo zou het Portugese Portimão al weer in gesprek zijn om terug te keren op de kalender, maar zijn er ook andere gegadigden. Maar, zo waarschuwt McLaren-CEO Zak Brown, de race moet alleen vervangen worden als deze vervangen kan worden door ‘de juiste race’. “We moeten het gat niet opvullen puur om deze op te vullen”, zegt Brown tegen Sky Sports.

Welke race dan juist zou zijn volgens hem, zegt Brown niet. Wel baalt de Amerikaan ervan dat de Formule 1 opnieuw China moet overslaan. “Het is jammer dat we niet naar China gaan. Het is een belangrijke afzetmarkt. Hopelijk krijgen zij de coronazaken op orde en kunnen we er in 2024 terugkeren”, aldus Brown.