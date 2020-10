Brundle: ‘Briljante Verstappen heeft zelfvertrouwen Albon gebroken’

Max Verstappen heeft ‘door hoe briljant hij is, weer een teamgenoot van zijn zelfvertrouwen beroofd’, zo verklaart ex-Formule 1-coureur en commentator Martin Brundle in zijn column voor Sky Sports F1. De teamgenoot in kwestie is natuurlijk Alexander Albon, die steeds meer onder druk lijkt te staan.

Openlijk houdt Red Bull Albon nog altijd de hand boven het hoofd, met teambaas Christian Horner en topman Helmut Marko die zelfs stelden dat de Britse Thai bijvoorbeeld afgelopen weekend helemaal niet zo slecht voor de dag kwam op de Nürburgring.

‘Schokkend slecht weekend Albon’

Brundle ziet dat toch echt anders, zo maakt hij duidelijk. “Albon had een schokkend slecht weekend. Ik heb er geen andere woorden voor.” Albon kwalificeerde zich in Duitsland als vijfde, bijna vijf tienden achter Verstappen, en was in de race bij enkele incidenten betrokken alvorens met pech uit te vallen.

“Albon verremde zich, reed vlakke kanten op zijn banden en stuurde voor hij Daniil Kvyat volledig voorbij was terug de ideale lijn op. Daarnaast klaagde hij nog over de radio dat Alpha Tauri’s Kvyat en Pierre Gasly het hem zo moeilijk maakten”, somt Brundle op.

Een mogelijke uitkomst van die optelsom, zo vreest Brundle voor Albon, is dat hij ‘flink wat van het krediet heeft verspeeld dat hij met zijn podiumplek in Mugello had verdiend’. “Het wordt zwaar voor hem om uit deze positie terug te komen.”

‘Briljante Verstappen breekt Albon’

Natuurlijk heeft niet alles met Verstappen te maken, maar voor Brundle staat buiten kijf dat Albon eronder lijdt dat hij naast de Nederlander rijdt. “De briljante Verstappen heeft het zelfvertrouwen van weer een teamgenoot gebroken”, verwijst hij naar hoe eerder ook Gasly worstelde naast Verstappen.

Als ex-coureur zegt Brundle dat hijzelf ook soortgelijke situaties heeft meegemaakt toen hij Formule 3 reed tegen Ayrton Senna en in de Formule 1 als teamgenoot van Michael Schumacher. “Je valt in een gat en denkt dan dat je niets meer te verliezen hebt en dit het einde is.”

“Ik sloeg toen terug door mijn natuurlijke talent en ervaring de vrije loop te laten. Zo begon ik ze te verslaan”, memoreert Brundle. “Dat is wat Alex nu ook moet doen. Mits hij dat kan.”

