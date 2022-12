Het wordt voor Ferrari niet makkelijk om een nieuwe teambaas te vinden, stelt oud-Formule 1-coureur Martin Brundle. Volgens de Brit zou Ferrari wel moeten overwegen om voor een teambaas te gaan die niet elke dag in de spotlights van de Italiaanse media staat.

Ferrari maakte onlangs bekend dat teambaas Mattia Binotto zijn ontslag had ingediend. De 53-jarige Italiaan neemt zo na 28 jaar afscheid van de beroemde renstal, waar hij eerder nog technische rollen vervulde. Ferrari moet zodoende zoeken naar een nieuwe teambaas, maar dat gaat volgens oud-Formule 1-coureur Martin Brundle geen makkelijke zoektocht worden.

“Je werkt bij Ferrari niet alleen voor het team, maar voor een land”, stelt Brundle tegen Motorsport.com. “Zij zijn nu hun technisch directeur en teambaas kwijt, dus tenzij ze al iemand hebben klaarstaan die hem meteen kan vervangen ziet dit er een beetje gek uit”, aldus de Brit, die meent dat dat erbij hoort.

Lees ook: Häkkinen betwijfelt dat Leclerc medeoorzaak is van ontslag Binotto

Volgens Brundle moet Ferrari nu op zoek naar een teambaas die niet continu in de spotlights van de Italiaanse media staat. Hij grapt dat hij zelf dat baantje wel zou willen hebben, maar weet al één reden waarom dat niet gaat lukken. “Je moet Italiaans kunnen spreken”, doelt Brundle op een van de vereisten.

“Het probleem is,” vervolgt Brundle, “als je terugkijkt naar hun succesvolle periodes, hadden ze de Franse Jean Todt, de Britse Ross Brawn en de Zuid-Afrikaanse Rory Byrne aan het roer. Misschien hebben ze dat weer nodig: mensen die niet op dagelijkse basis volledig blootgesteld worden aan de Italiaanse media”, aldus de oud-Formule 1-coureur.

Binotto ging in 1995 aan de slag bij Ferrari en groeide uit tot een van de belangrijkste pionnen binnen het team. Hij promoveerde in 2019 van technisch directeur tot teambaas en hoopte het team die langverwachte titel te bezorgen, maar daar kwam het in vier seizoenen niet van. Volgens Italiaanse media was het gebrek aan steun van Ferrari-voorzitter John Elkann de reden voor het ontslag van Binotto.