Oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen betwijfelt de geruchten dat Charles Leclerc medeoorzaak was voor het ontslag van Ferrari-teambaas Mattia Binotto. De Finse wereldkampioen van 1998 en 1999 benadrukt dat het er bij een team niet om gaat of je iemand mag of niet: “Het gaat erom hoe goed en toegewijd ze zijn.”

Ferrari maakte dinsdag bekend dat Binotto na 28 jaar afscheid neemt van Ferrari en zelf zijn ontslag heeft ingediend. Binotto zou volgens Italiaanse media te weinig steun hebben gevoeld van Ferrari-voorzitter John Elkann, maar er gingen ook geruchten dat Charles Leclerc wilde dat Binotto zou vertrekken.

De band tussen de twee leek richting het einde van het seizoen wat koeler dan voorheen, maar oud-Formule 1-coureur Mika Häkkinen betwijfelt dat Leclerc de medeoorzaak is van het ontslag van Binotto. “Ik weet het niet”, zegt Häkkinen tegen Sky Sports. “Het gaat er niet om of je iemand mag, het gaat erom hoe goed, toegewijd en intelligent ze zijn – dat is wat telt.”

“Het maakt niet uit of je ze mag of niet, dat zit je succes niet in de weg”, vervolgt Häkkinen. “Je moet samenwerken in een team. Je moet iemands talent, kennis en toewijding aan de sport respecteren, dus ik betwijfel of er een kern van waarheid in dit verhaal zit.”

Häkkinen vindt het jammer om Binotto te zien vertrekken. “Hij is een geweldige persoonlijkheid, een fantastische gozer. De Formule 1 is een ingewikkelde sport. Je hebt drie tot vier extreem getalenteerde mensen nodig om het team te runnen, om succesvol te zijn. Het draait niet om één man of vrouw die het team kan leiden. Het vereist meerdere individuen, verschillende karakters en talenten om aan het succes van het team bij te dragen”, aldus de Finse wereldkampioen van 1998 en 1999.