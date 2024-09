Sky Sports-analist Martin Brundle lijkt hard uit te halen naar Max Verstappen. De Brit rekent het de Nederlander aan dat hij zich zo door de hele affaire rondom de FIA-taakstraf heeft laten meeslepen. Brundle is verder ook van mening dat het vrijuit schelden van de coureurs, ook in het heetst van de strijd, overbodig is.

De Nederlander reed tijdens de Grand Prix op het Marina Bay Street Circuit verdienstelijk naar een tweede plek. Ook Sky Sports-analist Martin Brundle viel de knappe prestatie van Verstappen op, en prijst de coureur voor zijn goede race. De Brit snapt daarom niet dat de Limburger zich zo door het hele gedoe rondom zijn door de FIA opgelegde taakstraf laat afleiden.

LEES OOK: Vakbond F1-coureurs verdedigt Verstappen: ‘Hoop dat we dit met de FIA kunnen oplossen’

“Ik weet niet zeker waarom Max zich laat afleiden en laat meeslepen in het scheldgevecht met de FIA”, schrijft Brundle over Verstappen voor Sky Sports. “Het is verspilde energie en dient geen goed doel voor hem, maar hij wilde nog steeds grotendeels geen vragen beantwoorden in de persconferentie na de race.”

Verantwoordelijkheid

“De coureurs zijn geen kinderen, dat geef ik toe, en we weten dat ze soms vloeken in een poging om radioberichten niet door te laten komen”, vervolgt Brundle. “Natuurlijk zullen ze ook zeggen ‘zend onze radioberichten niet uit als het taalgebruik je niet bevalt’.”

Toch hebben de coureurs volgens de analist hun verantwoordelijkheid, vooral omdat veel jonge fans naar de autosport kijken. “Het mag dan straattaal zijn, maar ze vertegenwoordigen zichzelf, hun familie, hun land, hun team, en de Formule 1 zelf. Vrijuit schelden in het heetst van de strijd is niet nodig.”

Lees hier alles over de GP in Singapore

NU in de winkel en ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in Nederland!): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine! Met alles over de Dutch GP in Zandvoort, de spannende strijd tussen Lando Norris en Max Verstappen, interviews met George Russell, Rico Verhoeven en Ruud Gullit, reportages vanuit de paddock en nog veel meer!