De GDPA, de vakbond van Formule 1-coureurs, neemt het op voor Max Verstappen. De vakbond vindt dat Verstappen veel te zwaar is gestraft voor zijn grof taalgebruik tijdens de persconferentie in Singapore. Voorzitter Alexander Wurz meldt via Formel1.de dat de GDPA de kwestie gaat aankaarten bij de FIA.

Verstappen kreeg een taakstraf van de FIA, nadat hij in de persconferentie op donderdag het Engelse scheldwoordje ‘fucked‘ had gebruikt. Hoewel nog niet duidelijk is wanneer Verstappen de taakstraf uit moet voeren, en wat deze straf precies inhoudt, stapt de GDPA-vakbond alvast naar de FIA.

Ook GPDA-voorzitter Alexander Wurz vindt de straf belachelijk. “Als je Max Verstappen dáárvoor een straf geeft, had je Günther Steiner in zijn tijd als teambaas van Haas levenslang moeten schorsen. Maar dat hij op Netflix in Drive to Survive, en elders, maar F-woorden gebruikte, dát werd dan juist weer verheerlijkt”, zei Wurz al eerder. “Dit heeft de FIA helemaal verkeerd aangepakt.”

Wurz is van plan om samen met alle coureurs op de grid een gezamenlijke reactie te geven aan de FIA. “Normaal bespreken we dit soort zaken intern en ik hoop ook dat we achter gesloten deuren deze kwestie met de FIA kunnen oplossen”, besluit Wurz.

