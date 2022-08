Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle vindt de opmerkingen van Fernando Alonso over Lewis Hamilton, die volgens hem enkel kan winnen als hij vooraan start, ‘onterecht en oneerlijk’. Brundle stelt dat Hamilton ‘een eerlijkste en netste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1’.

Hamilton had na de start een goede run richting Les Combes, waar Alonso de binnenkant verdedigde en zo de Brit buitenom forceerde. Dat probeerde de Mercedes-coureur, maar het liep uit in tranen. De twee kwamen met elkaar in aanraking, waarbij Hamilton kort door de lucht vloog waarbij de auto dusdanig beschadigd raakte dat hij zijn weg niet kon vervolgen.

Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle verwachtte dat Mercedes het goed zou doen bij de start, beter dan bij de kwalificatie, maar zover kwam het dus niet voor een van de twee. “Mercedes kon de banden niet op temperatuur krijgen in de kwalificatie maar dat zou ongetwijfeld beter zijn in een warme, droge race”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. “Lewis Hamilton kreeg de kans niet om dat uit te vinden door een zeldzame fout in de Les Combes chicane toen hij Fernando Alonso klem reed terwijl hij langs de buitenkant probeerde te gaan, en door de lucht vloog.”

Hamilton gaf na het zien van de beelden gelijk toe dat hij fout zat, maar Alonso hield zich vervolgens niet in. Op de radio noemde hij Hamilton ‘een idioot die alleen maar weet hoe hij van kop af aan moet starten’. Toen Hamilton beteuterd naar zijn auto stond te kijken, kwam Alonso druk gebarend langsrijden, al is het de vraag of Hamilton dat gezien heeft.

Opmerkingen Alonso ‘oneerlijk’

Brundle vond de opmerkingen van Alonso onterecht. “Fernando’s opmerkingen op de boordradio, een beetje gedreven door woede en adrenaline, over Lewis, die volgens hem alleen maar van kop af aan kan winnen, waren naar mijn mening volstrekt onjuist en oneerlijk”, schrijft Brundle. “Lewis is een van de eerlijkste en netste coureurs in de geschiedenis van de Formule 1. Hij hoeft zich niet te verlagen tot professionele overtredingen gezien zijn meedogenloze snelheid.”

Bovendien herinnert Brundle Alonso aan de race in Brazilië van vorig jaar. De zevenvoudig wereldkampioen moest achteraan starten vanwege een overtreding van het technisch reglement, waarna hij zich in de sprintrace en hoofdrace naar voren baande en vervolgens de race won.

Alonso was na de race wat kalmer, al baalde hij nog steeds van de actie van Hamilton. De twee lijken echter nog wel overweg te kunnen. Op sociale media deelde Hamilton al een foto met een van zijn petjes met daarop ‘to Fernando‘. Uiteraard voorzien van een handtekening van de Brit voor zijn ‘fan’.