Oud-Formule 1-coureur Martin Brundle vindt het hoog tijd dat de Formule 1 met een andere oplossing komt voor de ‘onaanvaardbare’ gridstraffen.

Op Spa-Francorchamps regende het al gridstraffen omdat coureurs nieuwe motoronderdelen hadden gekregen en op Monza was het opnieuw een gridstraffenfestijd. Hierdoor kwam de uitslag van de kwalificatie niet overeen met de startvolgorde van de race, die pas enkele uren later bekend werd gemaakt omdat er de nodige regels en rekenwerk bij kwamen kijken.

Het zorgde voor verwarring bij fans en de coureurs, waarbij Pierre Gasly zelfs op sociale media vroeg op welke positie hij zou starten. Het is volgens oud-Formule 1-coureur Martin Brundle dan ook hoog tijd om met een andere oplossing te komen.

“Dit is een onaanvaardbare situatie, want wanneer de fans op het circuit verschijnen of hun tv aanzetten om de kwalificatie te bekijken, mogen ze redelijkerwijs verwachten dat ze zien hoe de startgrid van de race wordt gevormd”, schrijft Brundle in zijn column voor Sky Sports. “In plaats daarvan hebben we enkele uren gewacht op het kronkelige en ingewikkelde proces van het opleggen van straffen.”

“We hebben hier oplossingen nodig omdat dit de Formule 1 geen goed figuur slaat”, vervolgt Brundle. “Het concept is nodig om te voorkomen dat teams maar met nieuwe krachtbronnen en andere onderdelen blijven smijten.”

Brundle doet enkele suggesties voor oplossingen. “Een van de opties is om elke coureur gewoon meer krachtbronnen per seizoen te geven, een straf in de race toe te passen zoals een drive through die op een bepaald moment in de race moet worden ingelost, of de teams een evenredige financiële en kampioenschapspuntenpijn te geven in plaats van dat de coureurs de last moeten dragen buiten hun schuld om.”

Het is volgens Brundle geen optie om de teams de vrije loop te geven en onbeperkt motoren te laten vervangen. “Ik herinner me dat toen ik in de jaren 80 en 90 reed, we bijna elke dag een nieuwe motor hadden. Topteams hadden dan iets van zestig motoren in aanbouw, in gebruik of in renovatie, wat natuurlijk ook niet houdbaar of aanvaardbaar is.”