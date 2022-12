Er bestaat volgens oud-Formule 1-coureur Martin Brundle geen twijfel over dat het vertrek van teambaas Andreas Seidl bij McLaren ‘slecht nieuws’ is. Bovendien zou dat tot vragen kunnen leiden bij Lando Norris, die zich voor de lange termijn aan het project heeft gebonden.

McLaren-CEO Zak Brown legde aan media, waaronder FORMULE 1, uit dat Seidl hoe dan ook aan het einde van zijn contract, dat tot eind 2025 liep, zou vertrekken. Dat hij nu al naar Alfa Romeo gaat om aan de slag te gaan als CEO, heeft te maken met de overstap van Frédéric Vasseur naar Ferrari. Daardoor ging het proces een stuk sneller en neemt Andrea Stella het roer over van Seidl.

“Er bestaat geen twijfel over: het verlies van Seidl is slecht nieuws voor McLaren”, zegt Brundle tegen Sky Sports. “Hij heeft een langdurige band met de Volkswagen-groep gehad met Porsche, dus ik kan wel begrijpen wat hij heeft gedaan en ik kan begrijpen waarom McLaren dit wilde bespoedigen. Maar dit is niet wat zij nodig hadden”, oordeelt de Brit.

Het vertrek van Seidl zou bovendien slecht nieuws zijn voor Lando Norris. De coureur had zich, net als Seidl, tot en met 2025 toegewijd aan McLaren. Dat Seidl nu het schip verlaat, kan een slecht teken zijn volgens Brundle.

“McLaren lanceert in 2024 haar nieuwe windtunnel, dus Lando zal zich nu wel afvragen waarom Seidl het schip verlaat”, denkt Brundle. “Wat heeft Andreas bij Audi gezien waardoor hij daar de voorkeur aan gaf, in plaats van McLaren? Oscar (Piastri, red.) zal ook wel teleurgesteld zijn omdat hij alle gesprekken zal hebben gevoerd met Andreas.”

Toch hoeft er nog geen alarm geslagen te worden, verwacht Brundle. “Lando heeft een hechte band met Zak (Brown, CEO, red.) en hij doet het geweldig daar. Er is een goede structuur bij McLaren, dus ik maak me geen zorgen. Maar je kan dit niet zien als goed nieuws”, besluit de Brit.