Als het aan Formule 1-baas Stefano Domenicali ligt, dan gaat de Formule 1 op korte termijn alsnog experimenteren met de zogenaamde reversed grid. De sport is dat volgens hem ‘verplicht te proberen’, al weet hij ook dat dit soort plannen verkeerd vallen bij de puristen.

Domenicali heeft het idee van de races met een omgekeerde startvolgorde al eens eerder geopperd. Dat plan stuitte op kritiek van de teams, die daar het voordeel niet van inzagen en het plan daarom van tafel veegden.

In de tussentijd zijn er wel sprintraces gekomen, waarbij de coureurs een derde van de Grand Prix-afstand afleggen en daarbij strijden om punten én de startvolgorde voor de hoofdrace op zondag. Dat aantal is echter nog steeds beperkt tot drie races per seizoen, al wil de Formule 1 dat aantal het liefst verdubbelen voor 2023.

Lees ook: Formule 1-teams stemmen wederom tegen reversed grid-concept

De Formule 1 experimenteert zo steeds meer met nieuwe ideeën om te proberen de sport aantrekkelijker te maken, al gaat dat volgens Domenicali nog niet ver genoeg. “Je het moet proberen, er zijn altijd zoveel excuses om het niet te doen”, zegt Domenicali over alle veranderingen en experimenten tegen Corriere della Serra. “Het is een levensbeginsel. De puristen halen altijd hun neus op, maar de Formule 1 heeft de manier van kwalificeren in de loop der jaren tientallen keren veranderd.”

Als het aan Domenicali ligt, dan wordt er zelfs gekeken naar mogelijkheden waardoor er ‘altijd een gevecht is voor iets dat telt voor deze titel’. “We zullen deze kwestie in de volgende F1-commissie aan de orde stellen: de fans, de organisatoren, iedereen wil dat. De sprintrace was slechts het eerste voorbeeld, dat voor verbetering vatbaar is.”

Lees ook: Prost: ‘Als F1 reversed grid introduceert, zou ik vertrekken’

Hoe Domenicali zo’n competitief weekend dan voor zich ziet? “In een normaal weekend, dat bestaat uit vrije training 1 en 2 op vrijdag, zouden in elke sessie ofwel punten, ofwel losse kwalificatierondes, ofwel een kwalificatie voor een andere en kortere race op zaterdag voor het grijpen moeten liggen, in plaats van de derde vrije training, misschien met de omgekeerde startvolgorde.”

Dat laatstgenoemde heeft op basis van eerdere stemming weinig kans van slagen, al vindt Domenicali dat de Formule 1 het een kans moet geven. “We leggen veel op tafel. Veel mensen zeggen nee, maar we hebben bij sommige gelegenheden gezien hoe mooi het is om een andere volgorde te hebben in de race, je hebt dan meer inhaalacties”, doelt hij onder meer op de race op Spa-Francorchamps, waar gridstraffen voor een heel andere startgrid zorgden. “We zijn verplicht het te proberen.”