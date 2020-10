Formule 1-teams stemmen wederom tegen reversed grid-concept

Het plan om volgend jaar een aantal reversed grid-kwalificatieraces te organiseren, gaat niet door. Te veel teams stemmen tegen het concept. Dat meldt Racefans.

Al langere tijd wordt er gesproken over het concept. Er zouden dan een paar kwalificatieraces gehouden worden, waarbij de kampioenschapsleider achteraan zou starten en de coureur die laatste staat in het kampioenschap zou dan vanaf pole mogen vertrekken. De uitslag van die race zou dan de startopstelling bepalen.

Ross Brawn is voorstander van het idee. “De Italiaanse Grand Prix liet zien dat een door elkaar geschud veld voor spektakel kan zorgen”, zei Brawn. De teams en coureurs zijn minder positief over het concept. Volgens Sebastian Vettel wordt de sport dan té kunstmatig en volgens Toto Wolff is de Formule 1 geen realityshow.

Om reversed grid volgend jaar te introduceren, moesten acht teams voor stemmen, maar dat is volgens Racefans niet gebeurd. Naast Mercedes stemden ook Racing Point, McLaren en Renault tegen. Het lijkt er dus op dat reversed grid volgend jaar niet uitgetest gaat worden.

