Viervoudig wereldkampioen Alain Prost zegt het idee van een reversed grid voor de Formule 1 te haten. De Fransman zegt dat hij ‘uit de sport zou vertrekken’ als de Formule 1 races met een omgekeerde startvolgorde introduceert en ziet als traditionalist liever een team domineren ‘omdat zij het beste werk hebben geleverd’.

De Formule 1 hoopt een jonger publiek aan te trekken en heeft daarvoor al de sprintkwalificatie in het leven geroepen, al is dat ook maar voorlopig als experiment. Voordat dit idee aangenomen werd, werd er ook al gespeeld met het idee om met een reversed grid te rijden. Daarmee zou dan de nummer één in het kampioenschap als laatste starten, terwijl dus de laatste vanaf poleposition mag vertrekken. Dat plan is in de ijskast gezet en is weinig genoemd, al gaf Ferrari-teambaas Mattia Binotto de hoop op de reversed grid nog niet op. Als het aan Alain Prost ligt doet de Formule 1 er beter aan om dat niet te introduceren.

“Ik vind het goed dat de Formule 1 wat dingen probeert, maar je moet goed begrijpen waarom je dit wil doen”, zegt Prost in de podcast van het Alpine F1-team. “Je moet je afvragen waarom. De Formule 1 moet traditioneel blijven. We moeten begrijpen dat de beste auto en beste coureur winnen, omdat zij de beste zijn. Dat is de het hele idee van de Formule 1. Het idee van een omgekeerde startvolgorde haat ik, ik haat het. Als ze de reversed grid gaan introduceren in de Formule 1, dan zou ik uit de sport vertrekken.”

“Ik denk dat dat het slechtste is wat je kunt doen voor de Formule 1”, vervolgt hij. “Ik zie liever een team domineren, omdat zij het beste werk hebben geleverd, dan een reversed grid. Maar ik ben erg traditionalistisch. Ze hebben destijds ook geëxperimenteerd met punten voor de poleposition, daar was ik niet blij mee.”

