Britse Formule 1-commentator Martin Brundle ziet Carlos Sainz niet gauw naar Red Bull vertrekken. Volgens de Sky Sports-analist is Red Bull wel een beetje klaar met vaders die zich met de carrière van hun zoon bemoeien. Brundle doelt hiermee vooral op de aanhoudende bonje tussen Jos Verstappen en Red Bull-teambaas Christian Horner.

Met de aanhoudende vormdip van Red Bull-coureur Sergio Pérez, houden ook de geruchten aan over hoe lang de Mexicaan nog in de Formule 1 heeft. Ook gaan er speculaties rond over wie eventueel het stoeltje van Pérez kan overnemen. Carlos Sainz is één van de kandidaten voor Red Bull. De Ferrari-coureur verlaat aan het einde van het seizoen de Italiaanse renstal. Sky F1-commentator Martin Brundle denkt echter niet dat het Oostenrijkse team gauw voor de Spanjaard kiest.

“Ik denk dat het probleem is dat vader en zoon Sainz en vader en zoon Verstappen niet goed bij elkaar passen”, is de voormalig F1-coureur duidelijk in de Sky F1 Podcast. Sainz en Verstappen waren eerder al teamgenoten bij Toro Rosso, het toenmalige zusterteam van Red Bull. Dat ging volgens Brundle ook niet altijd goed.

Daarnaast heeft Red Bull het volgens de Brit wel een beetje gehad met problemen rondom de vaders van hun coureurs. “Ik denk dat Red Bull nu al moeite heeft om met één vader om te gaan, laat staan met twee.” Daarmee doelt Brundle op Jos Verstappen. De vader van Max Verstappen lag al vaker overhoop met Red Bull-teambaas Christian Horner.

Lawson een betere kandidaat?

Brundle zet daarom eerder zijn geld op reservecoureur Liam Lawson, hoewel de Brit wel twijfelt of de jonge Nieuw-Zeelander met de druk kan omgaan. “Het probleem is, dat je als jonge coureur naast Verstappen snel mentaal breekt. Hij [Verstappen, red.] is namelijk zo snel en hij kan goed omgaan met een auto die wat levendig door de hogesnelheidsbochten heen gaat”, aldus de Engelsman.

