Bruno Famin hoeft zijn taken als teambaas bij Alpine voorlopig nog niet neer te leggen. De 62-jarige Fransman werd vorig jaar aangesteld als interim-teambaas na het ontslag van Otmar Szafnauer. Formule 1 heeft inmiddels bevestigd dat Famin ook dit jaar de grote baas is bij de Franse renstal.

Alpine kende in 2023 een moeizaam jaar in de Formule 1. Teleurstellende resultaten en onenigheid binnen het team betekende een vervroegd afscheid voor teambaas Otmar Szafnauer. De topman – die eerder al aan het roer stond bij Aston Martin – werd na de GP van België vervangen door Bruno Famin. Waar Famin eerst op interim-basis werd aangenomen, mag hij zich nu voor een heel jaar gaan bewijzen in de Franse renstal.

De teambaas stond woensdag nog aan het hoofd van de lancering van de A524, de nieuwste F1-auto van Alpine. Naast de bolide van coureurs Pierre Gasly en Esteban Ocon werd ook de A424 onthuld, de Alpine-hypercar waar onder andere Mick Schumacher mee gaat rijden in het endurance-kampioenschap.

(Tekst gaat verder onder afbeelding)

Bruno Famin en het team van Alpine tijdens de onthulling van de A424 en de A524 (Alpine)

Compleet nieuwe auto

De A524 is volgens Alpine een “agressief” project en een compleet nieuwe auto ten opzichte van vorig jaar. Technisch directeur Matt Harman sprak woensdag van een update van voor tot achter. “Alleen het stuur is hetzelfde gebleven”, grapte hij. Alpine wil zich dit seizoen weer gaan meten met de betere teams in Formule 1. “Het team moet zich blijven verbeteren om ons naar een hoger niveau te tillen”, legde Famin uit. “We weten dat progressie niet lineair is, daarom ga ik geen numerieke doelen stellen.”

“We zijn gefocust op onszelf en door verbeteringen op verschillende vlakken zijn we straks een stuk competitiever”, ging Bruno Famin verder. “Alpine wil weer meer meevechten op de baan om het gat met de competitie te dichten.’

