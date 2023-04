Een pijnlijke constatering van Carlos Sainz in de Spaanse pers. De coureur van Ferrari denkt dat landgenoot Fernando Alonso dichter tegen een Grand Prix-overwinning aan zit dan hijzelf.

Het seizoen van Ferrari kent tot dusverre louter tegenslag. Het iconische Italiaanse team heeft na drie races een vierde plaats (Sanz in Bahrein) als beste resultaat kunnen bijschrijven op het palmares en heeft in totaal slechts 26 punten. Dat zijn er 97 minder dan Red Bull Racing en 39 minder dan Aston Martin dat fier tweede staat in de titelstrijd.

Excuses

Het succes van Aston Martin is vooral toe te schrijven aan Fernando Alonso die bij de stal uit Silverstone aan zijn tweede jeugd lijkt te zijn begonnen. De tweevoudig wereldkampioen eindigde dit seizoen in alle drie de races op de derde plaats. In Melbourne ging dat zelfs ten koste van Sainz die een tijdstraf kreeg omdat hij Alonso bij een herstart getorpedeerd zou hebben. “Ik heb hem een berichtje gestuurd met mijn excuses”, zegt Sainz daarover tegen het Spaanse Antena 3. “Het was niet mijn bedoeling hem te raken. Ik heb over de straf geklaagd, maar ik weet dat ik een kleine fout heb gemaakt. Ik ben nog steeds blij dat er geen gevolgen waren voor Fernando.”

Op de vraag of hij dit seizoen nog kansen ziet voor Ferrari, zei Sainz. “Hij [Alonso] is dichter bij een overwinning dan ik. Aston Martin is iets beter dan wij zijn, maar we zijn niet te ver weg. We liggen een beetje achter, maar de situatie zal verbeteren.”

Tijdschema: alle starttijden van de (sprintrace) Grand Prix van Azerbeidzjan

De nieuwe FORMULE 1 Magazine ligt in de winkel. In deze extra dikke Classic Special boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews over 100 jaar Grand Prix-racing. Met onder meer:

De allereerste overwinning van Ayrton Senna

Het Formule 1-avontuur van Jan Lammers

James Hunt: de laatste playboy racer

Reportage: bad boys in de Formule 1

Exclusief interview met Jacky Ickx

Foto’s: De mooiste liveries door de jaren heen

Reportage: De horrorcrash van Jackie Stewart

Eregalerij: de mooiste foto’s van de grootste kampioen



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."