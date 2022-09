Lang leek het erop dat Max Verstappen de Grand Prix van Italië relatief makkelijk ging winnen, tot in ronde 47 de safety car naar buiten kwam en Charles Leclerc een kans zag om de race alsnog te winnen. Niets bleek minder waar, het duurde te lang om de bolide van Daniel Ricciardo op te ruimen en de race eindigde – tot teleurstelling van de fans – achter de safety car. Ook de internationale media schrijven er veelvuldig over.

BILD

Het Duitse boulevardblad opent: “Stop de regelgekte!” Niet alleen het einde van de race vonden de Duitsers een bijzondere situatie, ook de manier hoe gridstraffen worden verwerkt is volgens de krant uiterst ingewikkeld te noemen. “Het is sowieso heel bijzonder dat een piloot die vijf plaatsen naar beneden is verschoven theoretisch nog vanaf de derde plaats kan starten.” FIA-president Mohamed bin Sulayem moet het daarbij vooral ontgelden: “Het verbod op niet-brandwerende kleding en sieraden was een goede start, maar nu moet hij actie ondernemen!” Ook Zandvoort wordt er bijgehaald. “Toen Valtteri Bottas in Nederland stilviel op het rechte stuk duurde het eeuwen voor er een safety car kwam, levensgevaarlijk”, eindigt het Duitse boulevardblad.

La Gazetta dello Sport

In de Italiaanse sportkrant gaat het ook vooral over de safety car-periode en de onduidelijkheid die er lang hing. “Had de racedirectie anders moeten handelen?”, vraagt het medium zich af. Een antwoord laten de Italianen in het midden. Hoe dan ook spreekt het blad van een bestolen fan die heel veel geld betaalde om naar Monza te komen en de race vervolgens als een nachtkaars uit zag gaan. Daarnaast wordt er gesproken over een ijzersterke Max Verstappen die de titel rekenkundig in Singapore al kan binnenslepen. Wanneer Verstappen over drie weken 22 punten meer pakt dan de concurrentie gaat hij er al met de titel vandoor. Kleine kans, maar in theorie is het mogelijk.

MARCA

“Niemand houdt Verstappen tegen”, opent de Spaanse sportkrant. Weer een dominante prestatie van de binnenkort tweevoudig wereldkampioen. Toch ligt ook hier de safety car-situatie onder een vergrootglas: “Het is precies wat Michael Masi in Abu Dhabi wilde voorkomen, zodat het wereldkampioenschap niet op een trieste manier zou eindigen, maar ook hier hing een luchtje aan”, kopt de sportkrant. Ferrari-teambaas Mattia Binotto vindt niet dat de regels verandert moeten worden: “De auto stond op een vervelend punt, maar het moet wel sneller kunnen. De regels zijn niet verkeerd, maar zijn dit keer wel verkeerd toegepast”, zegt Binotto.

The Telegraph

De Britse ochtendkrant schrijft hoe Lewis Hamilton het scenario zag ontvouwen. De zevenvoudig wereldkampioen dacht terug aan Abu Dhabi 2021 waar “de regels als enige keer niet gevolgd werden.” Ook schrijf het Britse blad over de situatie na de race waar de sfeer bij de Italianen snel omsloeg. “Voor de race was de sfeer opperbest met Leclerc op pole en Verstappen vanaf de zevende plek, na een bijzonder einde was de Tifosi niet bang om hun ongenoegen te uiten over de situatie met de safety car.” De bolide van Ricciardo kon niet sneller opgeruimd worden, een safety car-einde was dus de enige oplossing volgens de reglementen.