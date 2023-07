FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer hulde voor de Britse coureurs, een grafstemming in Frankrijk en het nodige Italiaanse chauvinisme in de Grand Prix van Groot-Brittannië.

The Guardian

Een race op Silverstone met twee Britten op het podium is natuurlijk een droomscenario voor de Engelse kranten. Dat blijkt ook wel uit de woorden van The Guardian. “Verstappen won, natuurlijk. Maar achter hem zorgden Lewis Hamilton en Lando Norris voor het vuurwerk dat de race redde. Het publiek barstte uit in luid gejuich toen Norris het script negeerde en Verstappen voorbij vloog om in de eerste bocht de leiding te pakken. Als het alleen op wilskracht aangekomen was, dan had Norris ter plekke de race gewonnen. Maar in ronde vijf nam Verstappen kalmpjes de leiding terug en gaf die ook niet meer uit handen.”

“De race-goden zorgden uiteindelijk voor wat extra spanning. De Haas van Kevin Magnussen besloot dat het wel mooi geweest was en stopte met een vlammend slotakkoord. Hamilton was daar de grote winnaar en pakte de derde plek. Achter Verstappen ontstond een battle royale in de strijd tussen Hamilton en Norris. Maar Norris – die door Hamilton geïnspireerd was om naar de Formule 1 te gaan – was geen moment bang voor zijn idool. Hij behield zijn kalmte en de tweede plek.”

Gazzetta dello Sport

De geweldige prestatie van McLaren gaat ook niet onopgemerkt in Italië. Het Britse team krijgt alle lof van Gazzetta dello Sport, al gaat dat wel met een flinke dosis Italiaans chauvinisme. “De Britse GP duurde 5 ronden. Zo lang had Max Verstappen nodig om te herstellen van de raketstart van Lando Norris. Het Silverstone-publiek, dat gisteren enkele seconden had gedroomd van de pole position van Norris, werd voor de tweede keer teleurgesteld door Verstappen. Maar McLaren is de morele winnaar van dit weekend. Het verslaan van de Mercedes op Silverstone is echt een geweldig resultaat, en het is leuk en noodzakelijk om te onthouden dat achter deze comeback ook het werk schuilgaat van onze eigen Andrea Stella, die dit jaar als teambaas het Woking-team heeft geleid.”

Het daadwerkelijke Italiaanse team, Ferrari, deed het echter beduidend minder goed. Charles Leclerc en Carlos Sainz reden een vrijwel onzichtbare race zonder ooit een uitdaging te vormen voor hun concurrenten. De kop van de Gazzetta windt er dan ook geen doekjes om: “De Ferrari’s zijn slecht”.

“Waar er één Italiaan lacht (Stella) zijn er velen in het rood gekleed die helaas ook nu nog een bittere smaak hebben. De Ferrari’s voldeden na de goede kwalificatie van zaterdag niet aan de verwachtingen. Uiteindelijk moest Charles Leclerc, die als vierde was gestart, genoegen nemen met de negende plaats achter Sergio Perez, Fernando Alonso en Alex Albon. De tweestopsstrategie had een negatief effect. De bevestiging van de tempoproblemen van de SF-23 kwam ook met Carlos Sainz, die tiende eindigde ondanks één stop minder dan zijn teamgenoot.”

Marca

Verrassend genoeg is het Spaanse Marca overweldigend positief over de race. Beide Spaanse coureurs hadden een slechter resultaat dan verwacht kan worden. Fernando Alonso, die dit seizoen al zes keer op het podium stond, werd slechts zevende. Maar volgens Marca is dat bepaald geen probleem. “Hij verdedigde met al zijn talent, zoals in alles wat hij doet. Een meestercursus om de weinige mogelijkheden die de AMR23 hem op Silverstone gaf te optimaliseren. Zijn toewijding en kennis van elke meter van de race stelden hem in staat het onmogelijke te doen. Het is zonder twijfel zijn beste race van het seizoen. Zijn prestatie was indrukwekkend van begin tot eind en vol bewonderenswaardig concurrentievermogen. Een klein juweeltje.”

Ook Carlos Sainz, die op de tiende plaats nog nipt wat punten wist te scoren, krijgt veel lof van de Spaanse publicatie. “Zijn race was meer dan behoorlijk, want hij hield Hamilton 32 ronden lang van zich af op dezelfde banden. Hij kan erg tevreden zijn met wat hij liet zien op de baan.”

Le Monde

Dat optimisme wordt in Frankrijk niet gedeeld. L’Équipe spreekt van “een donker weekend aan de Franse kant”, en de collega’s bij Le Monde zijn ook niet echt tevreden. “Het was een rampzalige dag voor Alpine, aangezien geen van de twee auto’s de eindstreep haalde. Esteban Ocon moest in ronde 10 stoppen vanwege een hydraulisch lek. Pierre Gasly imiteerde hem aan het einde van de race na het breken van een ophanging tijdens een botsing met Lance Stroll. Alpine, dat dit weekend beter hoopte te presteren dankzij een nieuwe voorvleugel, zakte in het constructeursklassement naar de zesde plaats in het voordeel van McLaren.”

