Ook in de buitenlandse media kon men genieten van een strategisch schouwspel in Spanje. Max Verstappen moest wederom vechten voor de overwinning, al werd hij geholpen door een blunderend McLaren. De Britten zouden inmiddels over een snellere auto beschikken, maar men kan de ‘robotachtige’ kwaliteiten van Verstappen nooit onderschatten. De buitenlandse media over de Grand Prix van Spanje.

De journalisten van het Spaanse Marca, die naar een race op eigen bodem zaten te kijken, balen van het gebrekkige McLaren. De Spanjaarden hoopten op een spannender gevecht voor de overwinning en hekelen een ‘schandalige’ prestatie van de Britten. “Verstappen en de strategie van McLaren maakten een einde aan het idee dat er nog gevochten wordt om het kampioenschap”, aldus de sportkrant. “Fernando Alonso bevestigde het al na afloop, ‘Dit WK wordt gewonnen door Verstappen‘. De auto mag dan fantastisch zijn, McLaren mist de juiste vaardigheden door het gebrek aan zeges in de afgelopen jaren.”

Onze Oosterburen, die in de ban zijn van het EK, vergelijken de Spaanse strijd met het voetbal. ‘Formule 1-race wordt EK-thriller’, kopt BILD. “Wat een race in Spanje!”, schrijft men. “Nederland wint van Engeland – en dat in ondertal.” Verstappen wist met Norris, Hamilton én Russell achter zich immers drie Britten op afstand te houden. “Uiteindelijk telt alleen de winst, en die ging naar de Hollander”, vervolgt de tekst. “Terwijl Sergio Pérez in het middenveld ten onder gaat, zet zijn teamgenoot weer een belangrijke stap naar zijn vierde titel – terwijl de concurrentie punten afpakt van elkaar.”

Volgens de Duitsers heeft Red Bull de overwinning vooral te danken aan Verstappen. De auto liet nog steeds te wensen over in Barcelona. “De nieuwe onderdelen hebben niet gewerkt”, is het oordeel van BILD, “en toch rijdt hun coureur naar de winst. Geen overwinning van Red Bull. Een triomf van Max Verstappen.

‘Op een dag komt er een titelgevecht’

Bij de Daily Mail zag men met lede ogen aan hoe Lando Norris een tweede zege niet kon verzilveren. Toch zijn de Engelsen hoopvol op een nieuw titelgevecht. “Op een dag zullen Norris en McLaren het 100% goed doen en barst er een strijd om het kampioenschap los”, pent de krant. In Barcelona zagen ze hoe de 24-jarige Brit nog niet klaar is voor deze strijd. “Hij leerde dat als je een titel wil winnen, je Verstappen nul ruimte mag geven”, legt de Daily Mail uit. “Daar is hij te goed voor, en dat bewees hij opnieuw.”

De Italiaanse media waren wederom blij dat Verstappen weer moest vechten voor de winst. Gazzetta dello Sport stelde dat de Limburger allang niet meer vertrouwt op de ‘raket’ die hij in andere races tot zijn beschikking had. Overwinnen heeft nu alles te maken met zijn ‘robotachtige’ kwaliteiten. “De inhaalactie op Norris bij de start en die op Russell aan het begin van de tweede ronde baanden voor hem de weg”, laten de Italianen optekenen. “Briljant bandenmanagement doet de rest.”

