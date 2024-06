Christian Horner kan opgelucht ademhalen na de Grand Prix van Spanje – waar men unaniem heeft besloten dat McLaren inmiddels de snelste auto in handen heeft, kon Max Verstappen toch weer stunten in Barcelona. De Nederlander wist zijn Britse uitdagers achter zich te houden en naar de eerste plek te rijden. Toch begrijpt Horner dat Verstappen niet voor niets alarm heeft geslagen.

Waar Max Verstappen in 2023 nog vrij eenvoudig de overwinningen aan elkaar kon rijgen, ziet ook Horner dat de Red Bull-coureur nu moet vechten voor wat hij waard is. De 50-jarige teambaas geeft daarom graag gehoor aan de drievoudig wereldkampioen, die in aanloop naar de Spaanse Grand Prix nog de noodklok luidde.

LEES OOK: Verstappen slaat alarm: ‘McLaren is nu beter dan wij’

“Max (Verstappen, red.) is een echte coureur”, aldus Horner na de race. “Hij wil altijd winnen en heeft een hekel aan verliezen. Dat is hoe het hoort. Hij pusht ons en is gewoon altijd op zoek naar meer performance. Dat motiveert hem en dat behoeft hij ook van het team. Dat is de relatie die je met elkaar moet hebben.” Na drie jaar onder dezelfde reglementen, weet Horner dat de kleinste aanpassingen het verschil kunnen maken. “Het gaat nu om de details”, vervolgde hij. “De auto’s beginnen heel erg op elkaar te lijken, dus het komt aan op minutieuze veranderingen.”

Dreiging van McLaren

Vooralsnog zijn McLaren en Lando Norris de grootste dreiging voor Verstappen. “Sinds Miami springen zij er het meeste uit”, legde Horner uit. “We moeten echt op de top van ons kunnen presteren om deze races te blijven winnen. McLaren doet het enorm goed, Ferrari zit daar vlak achter en Mercedes heeft nu ook progressie geboekt. We staan weliswaar voor, maar we hebben nog een lange weg te gaan.”

Bestaat er een kans dat Red Bull hun coureur kwijtraakt door het gebrek aan overwicht? Mercedes zou zich nog altijd kandidaat stellen om Verstappen in de toekomst te huisvesten. “Ik ben allang niet meer op de hoogte van wat Toto Wolff allemaal zegt over Verstappen”, besloot Horner. “Hij zegt dat ze toch niet meer praten? Dus ze voeren gesprekken, maar ook weer niet?”, sneerde hij.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).