FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Dit keer van de Grand Prix van Nederland, waar Max Verstappen een superdag had voor eigen publiek.

De eerste training begint met een enorme anticlimax. Na enkele ronden staat Max Verstappen stil langs de baan, einde training. Ferrari en Mercedes lijken, in tegenstelling tot in Spa-Francorchamps, sterk en de vraag is of ze dit weekend tegenstand kunnen bieden. De race blijkt een tactisch steekspel tussen drie teams, waar Red Bull en Verstappen wederom aan het langste eind trekken.

La Gazetta Della Sport

“Verstappen gooit WK-deur op slot”, kopt La Gazetta Della Sport. De Italiaanse krant spreekt van wéér een mooie dag voor kamp-Red Bull en is keihard voor de eigen renstal: “Het is mooi dat Italië al uitverkocht was, maar dit optreden van Ferrari nodigt niet uit om naar het circuit te komen.” Charles Leclerc staat voor het eerst sinds de Grand Prix van Oostenrijk weer eens op het podium en ziet de positieve punten in. Aan de andere kant van de garage gaat het weer gruwelijk mis door een slechte pitstop en een vijf seconden tijdstraf. “Het is de derde opeenvolgende race waarin zoiets gebeurd”, vertelt Binotto. Kritische noten, zoals wel vaker, van de Italiaanse sportkrant.

Foto: Motorsport Images

BILD

Het Duitse BILD vergelijkt de zee van oranje met het tijdperk Schumacher. Het uitlopen van het hele land richting Zandvoort doet ze denken aan de tijden dat Schumacher aan kwam op de Nürburgring, zich in de kofferbak van een auto moest verstoppen omdat de drukte zo enorm was. Tegenwoordig zijn dat soort dingen natuurlijk beter geregeld, maar een vergelijking is er zeker te maken. “Verstappen hoeft zich niet te verstoppen in de kofferbak. Maar ook hij komt met politie-escorte. Zijn fans blijven achter de hekken, ze juichen en proberen een glimp van hun kampioen op te vangen.”

Lees ook: Alonso hoopt tijd bij Alpine af te sluiten met podium

MARCA

De Spanjaarden kijken naar de statistieken. Kan dit het meest succesvolle seizoen ooit worden voor een Formule 1-coureur? Michael Schumacher won in 2004 dertien van de achttien grand prix. Verstappen is goed op weg om dit record te verbreken, maar het zal lastig worden.

Natuurlijk komt superster Alonso aan bod. De Spaanse kampioen wist van P13 naar de zesde plaats te rijden. Tien wedstrijden achter elkaar in de punten. De naar Aston Martin vertrekkende coureur is ondanks zijn 41 jaar in de vorm van zijn leven. “Hij eindigde binnen een seconde van Pérez en wist op oudere banden Lando Norris achter zich te houden, vlekkeloos!”

Foto: Motorsport Images

SKY

“Weer een Ferrari blunder”, meldt Sky Sports. Ook gaat het Britse blad verder door op de ‘ontzettend ongelukkige’ Hamilton. De Brit belandde in een vergelijkbare situatie als de ontknoping van het vorige seizoen. Volgens Toto Wolff waren ze ‘hoe dan ook genaaid’. Russell nam het heft in eigen hand en werd beloond met een tweede plek. Hamilton kon op oudere banden weinig uitrichten en zakte terug naar plek vier.

Lees ook: Villeneuve: “Uitbarsting Hamilton is teken dat het naar Russell kantelt bij Mercedes