Andrea Kimi Antonelli is met zijn zege in Japan de jongste leider in het wereldkampioenschap ooit. De tweede overwinning op rij voor de 19-jarige coureur kwam deels door geluk met de timing van de safety car, maar de buitenlandse media zijn het erover eens dat de Italiaan al klaar is voor een titelstrijd. De Grand Prix-zege van Kimi Antonelli voert dan ook de boventoon in de internationale media, waar ook nog wordt stilgestaan bij de ‘angstaanjagende’ crash van Oliver Bearman.

In Italië zijn ze uiteraard trots op ‘hun’ Kimi, de jongste leider in het wereldkampioenschap ooit. “Het is het magische moment van Andrea Kimi Antonelli, die in Suzuka zijn triomf in China herhaalde en met de overwinning in Japan ook de leiding in het wereldkampioenschap overnam”, steekt het Italiaanse La Gazzetta dello Sport van wal. Het medium zag hun landgenoot dan ook geschiedenis schrijven. “Italië heeft weer een leider in de belangrijkste autosport en het is een leider die belangrijke geschiedenis heeft geschreven, want hij is pas 19 jaar oud. Nooit eerder heeft de F1 zo’n jonge leider in het kampioenschap gehad. Het is een van de vele records die deze jongen klaar is om te breken. Zodra hij uit de auto stapte, volgde een Usain Bolt-achtige juichbeweging richting de centrale tribune: deze Kimi rijdt echt razendsnel.”

‘Alsof hij met de fiets terugkwam van de slager’

Bij het Belgische HLN viel naast het tempo van Kimi Antonelli ook zijn ‘nuchterheid’ op. “Alsof hij met de fiets thuiskwam van de slager. En niet uit een F1-bolide stapte na zijn tweede overwinning”, aldus het Belgische medium. “Kimi Antonelli, negentien jaar. Wereldster in wording. Wisten we al. Maar nu ook, zo leerden we: zeer koele kikker.” Nog een stukje zuidelijker werd ook vooral gesproken over de jonge leeftijd van de kersverse Grand Prix-winnaar. “Na zijn overwinning in China twee weken geleden was hij ‘slechts’ de op één na jongste Grand Prix-winnaar, achter Max Verstappen, maar deze keer heeft Kimi Antonelli met zijn Japanse overwinning, die getuigde van zowel beheersing als succes, enkele records verbroken”, schrijft het Franse L’Équipe.

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

Ook The Guardian staat vooral stil bij de triomftocht van de nieuwe WK-leider op Suzuka. Journalist Giles Richard – die op de donderdag voorafgaand aan het raceweekend nog door Max Verstappen werd weggestuurd – zag zelfs de ‘kenmerken van een kampioen’ terug bij Kimi Antonelli. “Hij had weliswaar een beetje geluk bij zijn overwinning in de Grand Prix van Japan, maar de jongeling liet op indrukwekkende wijze zien dat hij klaar is om de klus met de precisie van een veteraan te klaren zodra hij ook maar een kleine kans krijgt”, schrijft hij. “Het is een kenmerk van een kampioen dat hier op passende wijze tot uiting kwam. Zijn pure, ongebreidelde vreugde bij het waarmaken van zijn onbetwiste talent en het plezier dat hij duidelijk beleeft aan het racen, zijn ronduit aanstekelijk.”

‘Angstaanjagend moment’

De verslaggever stond ook nog even stil bij de crash van Oliver Bearman in ronde 22 van de race. “Een angstaanjagend moment, toen de Britse coureur Oliver Bearman een zware crash maakte, waaruit hij gelukkig vrijwel ongedeerd tevoorschijn kwam”, zo meldt het Britse medium. “Het incident zal binnen de sport tot serieuze vragen leiden over de nieuwe regels.”

NU ONLINE: 40 pagina’s Racespecial GP Japan: ons online magazine met actualiteit, reacties, analyse en interview!

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.