De GP van Saoedi-Arabië werd weer een masterclass voor drievoudig wereldkampioen Max Verstappen. De Red Bull-coureur timmert hard aan de weg voor zijn vierde titel en reed ook onder het kunstlicht in Jeddah weer een perfecte race. Wederom moet er in het buitenland gebogen worden voor de “machtige” Verstappen, hoewel er ook genoeg aandacht uitgaat naar Ferrari-debutant Oliver Bearman.

LEES OOK: Verstappen na 188 races in ‘club van 100’: ‘Heb 88 podiums gemist…’

Natuurlijk zijn de Italianen van La Gazzetta dello Sport vol lof voor de piepjonge Oliver Bearman, die als reservecoureur debuteerde bij Ferrari. “Wat een Bearman!”, kopt de krant. De 18-jarige Formule 2-rijder werd vlak voor VT3 opgeroepen om in te vallen voor Carlos Sainz. De Spanjaard moest onder het mes na een blindedarmontsteking. Bearman kwalificeerde op P11 maar reed in de race naar de zevende plek. “De grote hoofdrolspeler naast Verstappen”, aldus La Gazzetta. Over de winnaar van de race kan de krant kort zijn. “Max Verstappen domineerde en loopt nu al weg met het wereldkampioenschap.”

Elders ging het nog steeds over de onrust binnen het team van Max Verstappen. De tweestrijd en het schandaal binnen Red Bull hebben de Formule 1-wereld nog altijd in hun macht. “Crisis of niet, Verstappen blijft schitteren”, luidt de kop van het Franse L’Equipe. “Ondanks het conflict in de paddock blijft het team van Red Bull de concurrentie de baas op het circuit. Max Verstappen blijft domineren.” Bij The Guardian realiseren ze dat Verstappen – die zich maar weinig bemoeit met de tweestrijd binnen zijn team – een van de belangrijkste spelers is in de Red Bul-affaire. De Engelsen hebben ontzag voor zijn “indrukwekkende optreden.” De drievoudig wereldkampioen liet in Jeddah keihard van zich horen op het circuit.

Terwijl intriges de klok slaan binnen Red Bull, herinnerde Verstappen iedereen dat hij misschien wel de machtigste onderhandelaar is in de tweestrijd die het team uit elkaar dreigt te scheuren. The Guardian

Bij Bild trekken ze dezelfde conclusies. “Chaos rond de baas kan Verstappen niet tegenhouden”, koppen de Duitsers. “Terwijl het team zich achter de schermen ontmanteld, drijft Verstappen zijn tegenstanders de grond in.” De Oosterburen hebben ook ontzag voor Oliver Bearman, zijn zevende plek na slechts een paar uur achter het stuur van de SF-24 lijkt minstens zo indrukwekkend. Daarbij heeft de jonge Brit niet stilgezeten in Jeddah. “Verschillende sterke inhaalmanoeuvres lieten het grote potentieel van Bearman zien”, aldus Bild.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine vind je in de winkel of in je brievenbus! Met onder meer alles over de enorme machtsstrijd binnen Red Bull en hoe Max Verstappen temidden van alles zijn hoofd koel houdt. Met verder al het laatste nieuws, achtergronden, interviews, historie, techniek en meer. Haal ‘m in de winkel of bestel ‘m hieronder: