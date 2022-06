Wereldkampioenen Jenson Button (2009) en Sebastian Vettel (2010-2013) vragen zich af hoelang zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton het nog leuk vindt als een soort veldvulling rond te rijden in plaats van races te winnen. “Misschien denkt hij al wel dat zijn carrière voorbij is.”

Button, die tussen 2010 en 2012 de teamgenoot van Hamilton was en zelf in 2017 zijn laatste Grand Prix reed, denkt namelijk dat het zijn landgenoot behoorlijk pijn doet dat hij niet meer om de hoofdprijzen meedoet door Mercedes’ terugval dit jaar. “Voor Lewis is het echt een enorme verandering dat hij geen competitieve auto meer heeft”, zegt Button in The Chris Evans Show op de Britse radio.

Volgens Button bestaat er qua beleving daarvan en motivatie een groot verschil tussen Hamilton en zijn teamgenoot George Russell, die nieuw is bij Mercedes. “George heeft nu een auto die beter is dan hij ooit heeft gehad. Dat geeft veel vertrouwen, waardoor hij hard kan pushen.” Voor Hamilton is het andersom, haalt Button aan. “Dus hij heeft waarschijnlijk het vertrouwen niet om het maximale eruit te halen.”

De Formule 1 is daarbij een ‘zeer mentale sport’, vervolgt Button. Hoewel Hamilton voor hem bij de beste coureurs ter wereld hoort (‘zo niet zelfs de beste is’) vraagt hij zich af of het goedkomt. “Als hij wil, kan hij weer competitief zijn. Maar dat is het nou net: misschien denkt hij wel dat zijn carrière hierdoor al voorbij is en wil hij wat anders gaan doen. Wie weet?”

‘Achtste worden niet spannend’

Viervoudig wereldkampioen Vettel rijdt zelf nog wel in de Formule 1, en zit in een soort van vergelijkbare situatie. Met zijn team Aston Martin doet hij ook niet mee om de zeges. “Als je deze sport hebt leren kennen zoals Lewis en ik, hebt gewonnen en aan de top hebt gestaan, dan is dat ook waar je naar streeft. Vind je het dan spannend om twaalfde of dertiende te worden? Nee”, vertelt Vettel The Sun.

“Niet als je zo vaak eerste bent geweest, althans. In Lewis’ geval is dat zelfs vaker dan wie dan ook”, verwijst Vettel naar Hamiltons recordaantal van 103 overwinningen. Net als Button trekt Vettel de vergelijking tussen Hamilton en diens teamgenoot Russell. Ook Vettel haalt aan dat alles nog spannend is voor de jongere van de twee Britten, nu hij bij een groot team zit en niet meer achteraan rijdt.

“Iedereen is anders, maar als je er fair van buitenaf naar kijkt, vindt Lewis achtste worden dan net zo spannend als George, en motiveert hem dat net zoveel? Nee, en het zou me verbazen als dat wel zo was.” Het beste resultaat van de 34-jarige Vettel zelf dit jaar, is overigens toevallig genoeg een achtste plek. Of hij na dit jaar doorgaat, weet de Duitser ook nog niet, gezien Aston Martins vorm.

