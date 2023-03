Oud-wereldkampioen Jenson Button verbaast zich erover dat sommige teams en concurrenten al na slechts één Formule 1-race de handdoek gooien in de strijd met Max Verstappen en Red Bull. In gesprek met FORMULE 1 Magazine zei de Brit vrijdag dat er veel te snel conclusies worden getrokken na de wedstrijd in Bahrein.

“Ik weet dat veel coureurs al hebben gezegd dat ze verwachten dat Max Verstappen eenvoudig kampioen wordt. Maar hoe kun je dat nu al zo stellen?”, vraagt Button zich af. “We hebben nog maar één race gehad en dat ook nog eens op een uniek circuit zoals dat van Bahrein.”

De Brit, in 2009 wereldkampioen met Brawn GP, reageert met zijn uitspraken indirect op de geluiden die na de openingsrace vooral uit het kamp van Mercedes kwamen. Teambaas Toto Wolff en coureur George Russell zeiden los van elkaar dat Red Bull zomaar eens alle races zou kunnen winnen dit seizoen.

Button, stellig: “Ik geloof daar niet in. Het was een geweldige race van Max en van Red Bull, laat dat duidelijk zijn. Het was easy. Maar ik denk dat je pas echt wat over de verhoudingen kunt zeggen na de volgende race in Jeddah, met hoge snelheden, én na de eerste races in Europa. Red Bull wordt niet zomaar even kampioen, ik verwacht juist nog veel spannende gevechten dit jaar.”

