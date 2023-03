George Russell finishte de Grand Prix van Bahrein op de zevende plaats en wist na afloop de stemming in de paddock het beste te omschrijven. De Engelsman van Mercedes ziet geen enkel team dit jaar ook maar in de buurt van Red Bull komen.

Max Verstappen en Sergio Pérez begonnen het Formule 1-seizoen 2023 op weergaloze wijze: de Nederlander en de Mexicaan reden in Bahrein vrijwel onbedreigd – Pérez had even last van Leclerc – naar de eerste en tweede plaats, de rest van het veld op apegapen achterlatend.

Russell bekeek de vernedering van een flinke afstand, het verschil met Verstappen op de finishlijn bedroeg 55 seconden. Eenmaal over de finish en bijgekomen verzuchtte Russell dat de rest van het veld dit jaar geen schijn van kans heeft. “Red Bull heeft het kampioenschap nu al op zak. Ik denk niet dat iemand dit jaar met hen zal kunnen vechten. Ze zouden elke race moeten winnen. Met hun prestaties zie ik niemand hen uitdagen. Ze hebben het momenteel makkelijk en kunnen doen wat ze willen.”

George Russell in Bahrein (Getty Images)

Hegemonie

De hegemonie van Red Bull begon vorig seizoen al. Van de 22 races in 2022 won Red Bull er 17. En van de laatste twaalf Grands Prix wist het team uit Milton Keynes er zelfs tien te winnen. De hegemonie doet denken aan de sterkste periodes van Mercedes. Dat team loopt op dit moment flink achter de feiten aan en zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden, zo erkende teambaas Toto Wolff eerder al.

“We kunnen er niet omheen”, constateert Russell “Het is een grote klap voor ons allemaal. Maar als we races of een deel van het seizoen moeten opofferen om onszelf een kans te geven op een auto die kan vechten dan zullen we dat moeten doen. We liggen duidelijk ver achter. We zijn hier om te vechten voor kampioenschappen. We zijn hier om te winnen en niemand onthoudt wie tweede of derde wordt. Als ik dit seizoen tweede of zevende word in het kampioenschap maakt dat geen verschil.”