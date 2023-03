Het Formule 1-seizoen is amper in gang getrokken, maar Mercedes overweegt nu al om terug te gaan naar de tekentafel en ingrijpende aanpassingen uit te voeren aan de bolide van Lewis Hamilton en George Russell.

Teambaas Toto Wolff komt tot die conclusie na de kwalificatie waarin Russell en Hamilton op de plaatsen zes en zeven eindigden, op zes tienden van de beide Red Bulls. Hamilton concludeerde na afloop vand e kwalificatie dat zijn W14 ‘niet tot leven kwam’ en Wolff bevestigde dat het tijd wordt dat Mercedes naar een ander concept zal moeten omzien. “Ik denk niet dat dit pakket uiteindelijk competitief zal zijn”, aldus de Oostenrijker. “We hebben ons best gedaan in de winter. We zullen ons nu moeten herpakken, met de ingenieurs gaan zitten. Niet is heilig. We zullen moeten bepalen welke ontwikkelingsrichting we willen volgen om weer competitief te zijn en races te winnen.”

Lees ook: Hamiltons auto komt in kwalificatie ‘niet tot leven’

Na acht jaar dominantie, kende Mercedes een tegenvallend seizoen 2022 met slecht één overwinning, maar in dat seizoen zag Wolff in ieder geval nog progressie. “Het is niet zoals vorig jaar dat je podiumplaatsen scoort en er uiteindelijk wel komt. Ik weet zeker dat we dit seizoen races kunnen winnen, maar het is echt de midden- en lange termijn waar we naar moeten kijken.”

“We hebben onze doelstellingen gehaald”, sloot Wolff het onderwerp af. “Maar vervolgens is daar het moment dat de stopwatch tevoorschijn komt en die liet ons zien dat het gewoon niet goed genoeg is. We hebben niet genoeg downforce en we moeten oplossingen vinden om dat op te lossen.”

Preview GP Bahrein: Pole op woestijnbaan geen garantie voor zege, weet ook Verstappen