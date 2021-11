Oud-Formule 1-coureur Jenson Button stelt dat ‘alle voorspellingen uit het raam gegooid’ kunnen worden nu de titelstrijd de ontknoping nadert. De wereldkampioen van 2009 geniet van de strijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton en vindt juist de onvoorspelbaarheid ‘adembenemend spannend’.

Verstappen heeft een voorsprong van acht punten op Hamilton en kan in Saoedi-Arabië al kampioen worden. Hij moet dan wel minstens tweede worden én hopen dat Hamilton een slechte race heeft. Mocht dat niet gebeuren, dan wordt de titelstrijd pas in de allerlaatste race van het seizoen beslist.

“Is het niet spannend?”, vraagt Jenson Button bij Sky Sports. “We hebben nog twee races te gaan. De voorsprong van Max bedraagt nog maar acht punten en twee van de beste Formule 1-coureurs vechten dit onderling uit. Het wordt bijna niet spannender dan dat.”

Lees ook: Op deze manieren kan Verstappen in Saoedi-Arabië kampioen worden

Met twee zeges op rij ligt het momentum bij Mercedes. Het nieuwe circuit in Saoedi-Arabië lijkt daarnaast de W12 van Mercedes te liggen, maar, waarschuwt Button, dat hoeft niet te betekenen dat zij daar ook zullen domineren.

“Ja, het is waar dat Mercedes de bovenhand lijkt te hebben, maar uiteindelijk is Jeddah een nieuw circuit en we weten niet wat daar zal gebeuren”, aldus Button. “En dan komen we in Abu Dhabi, waar de lay-out zodanig is gewijzigd dat we alle voorspellingen gerust uit het raam kunnen gooien. Eerlijk gezegd heb ik geen idee hoe dit zal aflopen, zowel de coureurs als de teams zijn fantastisch, en het is die onzekerheid die alles zo adembenemend spannend maakt.”