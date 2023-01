Jenson Button keert dit jaar terug naar de 24 Uur van Le Mans. De Formule 1-kampioen van 2009 zal dat doen met een bijzonder project, dat niet om de punten strijdt: NASCAR Garage 56.

De Amerikaanse raceklasse NASCAR zet, in samenwerking met Hendrick Motorsports en Chevrolet, een aangepaste versie van de Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 in tijdens de prestigieuze 24 Uur van Le Mans als onderdeel van haar 75-jarige jubileum als raceklasse voor stockcars. Dat gebeurt als Garage 56-project, een plek gereserveerd op de grid voor teams die andere technologie gebruiken dan in het World Endurance Championship gebruikelijk is.

Voor dit bijzondere project heeft Hendrick Motorsports drie grote namen gestrikt: Formule 1-kampioen Jenson Button, tweevoudig Le Mans-winnaar Mike Rockenfeller en zevenvoudig NASCAR Cup-kampioen Jimmie Johnson.

Lees ook: Button: ‘Ricciardo had er beter aan gedaan om plek op grid te zoeken’

“Als racefan voor het leven heb ik altijd al gedroomd van het racen met bepaalde auto’s, met en tegen bepaalde coureurs en deelnemen aan bepaalde evenementen”, zegt Button. “In juni komt een aantal van die dromen uit in één evenement, wanneer ik de NASCAR aan het wereldpubliek breng met mijn vrienden Jimmie en ‘Rocky’ in de honderdste editie van de meest prestigieuze race ter wereld”, aldus de Brit.

Voor deze race hebben de NASCAR en Hendrick Motorsports enkele aanpassingen aan de Next Gen Chevrolet Camaro ZL1 moeten doorvoeren. Zo hebben zij de NASCAR-auto voorzien van werkende koplampen, verplicht bij een langeasfstandsrace maar in de NASCAR zijn het slechts stickers, meer aero-onderdelen en een robuustere splitter en diffuser.

De NASCAR Cup-auto waarmee Button, Johnson en Rockenfeller zullen rijden in de 24 Uur van Le Mans. Foto: NASCARG56