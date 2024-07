Jenson Button gaf racefans tijdens het Grand Prix-weekend in Silverstone een kleine traktatie door een aantal rondjes in zijn oude Williams-bolide te rijden. De voormalig F1-coureur werd op de vrijdag herenigd met zijn allereerste Formule 1-auto: de FW22 uit 2000. Voor Button was zijn hereniging met de FW22 een emotionele ervaring.

Button kende een succesvolle Formule 1-carrière, en wist in 2009 zelfs het coureurskampioenschap te winnen voor het toenmalige Formule 1-team Brawn GP. De Britse coureur maakte in 2000 al zijn Formule 1-debuut en reed toen voor het team van Williams. Heel lang reed de coureur niet bij het team, want het daarop volgende seizoen sloot Button zich al bij Benetton aan. Toch mocht de voormalig Williams-coureur voor de 2024-editie van de Grand Prix van Groot-Brittannië als onderdeel van de Williams’ heritage collection over Silverstone rijden met de FW22.

Emotionele ervaring

“Ik ben echt een geluksvogel”, zegt Button achteraf over zijn ervaring, tegen de aanwezige media. “Het was de eerste keer dat er weer in de auto gereden werd sinds 2000.” Volgens Button was het daarom ook even wennen hoe anders de bolide was in vergelijking met de huidige generatie F1-bolides. “Het is echt bizar hoe klein de auto is. Alles was zo simpel, maar het ziet er prachtig uit. En het geluid, dat was echt geweldig.”

Door zijn ritje in de FW22 kwamen ook bij Button persoonlijk weer mooie herinneringen bovendrijven. “Het was de auto waarin ik naar mijn eerste punten reed”, vertelt de oud-wereldkampioen. “Ik was toen ook moediger dan ik nu ben, of misschien wat dommer. Alles kwam weer naar boven. Deze race is zo speciaal, voor het thuispubliek. Ik voelde me weer twintig jaar oud. Het was echt geweldig om dit weer te ervaren, ik werd er zelfs een beetje emotioneel van.”

