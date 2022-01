Adviseur Jenson Button, zelf goed voor 306 Grands Prix en één wereldtitel in de Formule 1, hoopt dit jaar een grotere rol te spelen binnen het team van Williams. In 2021 kon hij door de coronaregels niet alles doen wat hij wilde.

“Ik heb natuurlijk wel wat tijd met het team doorgebracht op de fabriek en bij de races waar ik bij was”, vertelt Button, die tevens analist is voor Sky Sports aan Motorsport-Total, maar: “Ik heb bijvoorbeeld niet zoveel tijd doorgebracht met de coureurs. Dit omdat ik door de coronaregels en ‘bubbels’ niet in de garage of het engineersmotorhome mocht komen.”

Button vervulde zo vooral een rol als ‘mondstuk voor sommige mensen in het team’, vertelt hij. De wereldkampioen van 2009 heeft zodoende wel veel tijd doorgebracht met teambaas Jost Capito en Dave Robson, een van de technische kopstukken, maar kon niet helemaal bijdragen op de manier die hij voor ogen had. “Ik kon niet alles doen, wat voor beide partijen jammer is. Ik wil dit jaar daarom een stuk meer voor het team doen.”

Wat naar eigen zeggen vooral een kracht is van Button, is ‘het werken met het team’. “Op dat vlak kan ik veel ervaring overbrengen”, denkt hij. Button wil behalve met de vaste rijders – Alexander Albon en Nicholas Latifi – ook met de coureurs uit Williams’ opleidingsprogramma werken. “Daar zitten een aantal goede coureurs tussen”, zegt hij over de opleidingsstal die uit Jack Aitken, Logan Sargeant, Jamie Chadwick en Roy Nissany bestaat.

