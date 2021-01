Jenson Button keert als adviseur terug naar Williams

21 jaar nadat hij zijn F1-debuut maakte voor Williams keert Jenson Button terug bij het team uit Grove. De wereldkampioen van 2009 sloot een meerjarige overeenkomst en gaat er aan de slag aan adviseur. “Ik twijfel er niet aan dat de toekomst ongelofelijk rooskleurig is voor dit fantastische team.”

Jenson Button keert 21 jaar na zijn debuutseizoen in de F1 terug bij Williams. De 41-jarige Brit krijgt er de rol van senior advisor. Als adviseur zal Button het team bijstaan met zijn jarenlange ervaring in de autosport en de coureurs en juniors van Williams begeleiden. Komend seizoen zal de Brit namens Williams aanwezig zijn bij verschillende Grands Prix en ook media- en marketingactiviteiten behoren zijn takenpakket. Naast zijn nieuwe rol bij Williams zal Button ook actief blijven als analist bij het Britse Sky Sports F1.

Lees ook: Volgens Jenson Button kunnen slechts drie coureurs Hamilton bedreigen

Voor Button is het thuiskomen bij Williams. Het was Sir Frank Williams die de toen 19-jarige Button in 1999 een contract aanbood in de Formule 1. In 2000 maakte de Brit zijn F1-debuut, later zou nog racen voor onder meer Honda, McLaren en Brawn GP, waarmee hij in 2009 wereldkampioen werd. “Ik ben zo blij om opnieuw te kunnen zeggen dat ik voor Williams heb getekend”, reageert Button in een persbericht van het team.

“Toen ik 19 was, was dat een moment dat mijn leven veranderde en, hoewel dat ondertussen zo’n 20 jaar geleden is, heb ik nu al het gevoel dat ik nooit echt weg ben geweest. Sir Frank Williams toonde vertrouwen in mij waar ik eeuwig dankbaar voor zal zijn en ik ben ongelooflijk blij dat ik de kans krijg om terug te komen en het team te helpen in zijn streven naar succes.” Button klinkt hoopvol over de toekomst van het team uit Grove. “Er is veel werk te doen, maar ik twijfel er niet aan dat de toekomst ongelofelijk rooskleurig is voor dit fantastische team.”

Ook Jost Capito, die vanaf 1 februari aantreedt als CEO van Williams, is tevreden met de komst van Button. “Jenson terug aan boord halen is opnieuw een positieve stap om ons als team vooruit te helpen, zowel op als naast de baan. Jenson is altijd een vriend van het team geweest en het is dan ook geweldig om hem opnieuw te verwelkomen. Ik weet dat iedereen in Grove veel respect voor hem heeft en we zijn verheugd om met hem te gaan samenwerken”, aldus de Duitser.

Lees ook: Williams benoemt voormalig McLaren-baas Jost Capito tot nieuwe CEO