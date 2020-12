Williams benoemt voormalig McLaren-baas Jost Capito tot nieuwe CEO

Jost Capito is de nieuwe CEO van Williams. De Duitser, die al zo’n veertig jaar actief is in de motorsport, zal verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse gang van zaken bij het Britse team. Simon Roberts, die sinds de verkoop aan Dorilton Capital fungeert als interim-teambaas, krijgt die functie nu ook permanent.



In augustus verkocht de familie Williams zijn raceteam aan Dorilton Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij. Sindsdien heeft het Amerikaanse bedrijf het Williams doorgelicht met het oog op herstructurering en versterking van alle afdelingen. In september kondigden de eigenaren aan dat Matthew Savage, de voorzitter van Dorilton Capital, mede-oprichter Darren Fultz en James Matthews het bestuur van het team zouden vormen. Nu is er dus ook een nieuwe CEO aangesteld.

Vanaf 1 februari 2021 zal Jost Capito de leiding krijgen over de dagelijkse gang van zaken bij het Britse team. De 62-jarige Duitser is al zo’n veertig jaar actief in de motorsport. Capito werkte onder meer voor Volkswagen, Sauber en McLaren. Bij het team uit Woking was hij in 2016 kortstondig CEO, maar vertrok hij na enkele maanden alweer nadat Ron Dennis – die hem had gerekruteerd – het team verliet.

“Het is een grote eer voor mij om in deze uitdagende tijden bij Williams Racing aan de slag te gaan”, reageert Capito. “Het is een eer om deel uit te maken van de toekomst van dit legendarische team, en een team dat zo’n naam heeft in de sport. Ik benader deze uitdaging met veel respect en met veel plezier”, aldus de Duitser.



Naast Capito kondigt Williams vandaag ook de permanente aanstelling van Simon Roberts aan. De Brit fungeerde sinds het aftreden van Claire Williams al als interim-teambaas en zal die rol dus blijven vervullen.

