Williams maakt nieuwe bestuur bekend, benadrukt belang erfgoed team

Williams heeft het nieuwe bestuur van het team bekendgemaakt. Het gaat hierbij om Matthew Savage, voorzitter van Dorilton Capital, het Amerikaanse investeringsbedrijf dat Williams heeft gekocht, mede-oprichter Darren Fultz en James Matthews, de ceo van Eden Rock Group. Zij benadrukken dat het erfgoed van het team van belang is.

Williams maakte vanochtend bekend dat Claire Williams aftreedt als teambaas na de Italiaanse Grand Prix van dit weekend. Niet alleen zij, maar ook de familie Williams verbreekt in zijn geheel de banden met het team, dat na Monza onder een nieuw bestuur komt onder leiding van de voorzitter van Dorilton Capital, het Amerikaanse investeringsbedrijf dat het team heeft overgenomen.

Matthew Savage, de voorzitter van Dorilton Capital, mede-oprichter Darren Fultz en James Matthews, ceo van Eden Rock Group, zullen het bestuur van het team vormen. Opvallend feit is dat Matthews vroeger coureur was en het Britse Formule Renault-kampioenschap en ook de Formule Renault Eurocup in 1994 won. Daarnaast is hij getrouwd met Pippa Middleton van het Engels koningshuis en daarmee ook de zwager van prins William.

Het nieuwe bestuur benadrukt dat het erfgoed van het team van belang is. “Het nieuwe bestuur erkent en waardeert het belang om het erfgoed en de cultuur van Williams te behouden en zal blijven werken met het senior management om zijn capaciteiten om weer competitief te worden te benutten”, zo laat Williams in een verklaring weten.

Williams vertrouwt erop dat het team nu in goede handen is bij de nieuwe investeerders. “We zijn meer dan 40 jaar actief geweest in de sport. We zijn ongelooflijk trots op onze resultaten en alles wat we achterlaten. We hebben het altijd gedaan uit liefde voor de sport, het pure genot van racen. Dit is geen beslissing geweest die we snel hebben genomen, we hebben veel teruggekeken en bezonnen als familie. Het team is in goede handen van Dorilton, we weten dat de naam Williams zal voortleven.”