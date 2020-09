Di Montezemolo: ‘Ferrari zit eigenlijk al sinds 2014 in de problemen’

Het team van Ferrari zit volgens voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo ‘eigenlijk al sinds 2014’ in de problemen. In de eerste plaats door de komst van de hybridemotoren destijds, maar volgens hem toch vooral door het management dat daarna aan de macht kwam.

In ietwat andere woorden stelt Di Montezemolo zo in gesprek met RTL dus feitelijk dat het vooral na zijn vertrek is misgegaan, want hij verdween zelf eind 2014 van het toneel bij Ferrari. De Italiaan legde zijn rol als Ferrari-president toen neer om plek te maken voor Sergio Marchionne, de (inmiddels overleden) topman van Fiat Chrysler Automobiles die toen het stokje als Ferrari-preses overnam.

Di Montezemolo veegt zijn straatje niet helemaal schoon, want hij geeft toe dat het in 2014 ook al niet goed ging, met Ferrari dat een rampjaar had in het eerste jaar van het hybridetijdperk. “Wij hebben de complexiteit van de hybridekrachtbronnen destijds onderschat en daar een hoge prijs voor betaald”, erkent hij. “In Italië hadden we, in tegenstelling tot in Duitsland, echter geen hybride-cultuur.”

Verkeerde beslissingen

“Na 2014”, vervolgt hij, kwamen de echte, langdurige problemen volgens hem echter pas. “De mensen die het toen voor het zeggen kregen bij Ferrari, hadden geen ervaring in de Formule 1 en waren ook niet bekwaam genoeg om het in de Formule 1 te redden. Ze dachten echter dat ze wel even snel succes zouden boeken in de Formule 1”, is Di Montezemolo niet mals in zijn oordeel.

Zoals gezegd werd Di Montezemolo eind 2014 opgevolgd door Marchionne als Ferrari-president, terwijl de door hem aangestelde teambaas Marco Mattiacci op voorspraak van Marchionne werd vervangen door Maurizio Arrivabene. Begin 2019 moest Arrivabene overigens het veld ruimen voor de huidige teambaas Mattia Binotto.

Een grote fout van het nieuwe regime is volgens Di Montezemolo onder meer dat ze technisch directeur James Allison in 2016 hebben laten gaan, met Allison die daarna naar Mercedes is gegaan en de successen opeen heeft gestapeld. “Ik noem Allison als voorbeeld, maar ik kan zoveel namen noemen”, stelt Di Montezemolo.

“Een andere fout is dat ze veel goede technici van de straatautoafdeling naar het Formule 1-team hebben gehaald, maar daar zijn totaal verschillende kwaliteiten vereist.” Volgens Di Montezemolo moet het oude credo van Enzo Ferrari meer worden gevolgd: “Hij zei altijd: je moet gewoon de beste coureur halen, ook al komt hij uit Guatemala. Dat geldt ook voor technici.”





