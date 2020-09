Overstuur: Ferrari is als een kaartenhuis in elkaar gestort

In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Dit keer bloedt zijn rode, romantische hart voor Ferrari, maar vindt hij het eigenlijk ook ‘eigen schuld, dikke bult’ voor de Scuderia.

Weet je, ik heb geen spatje medelijden met Ferrari. Door de coronacrisis is die geheime schikking tussen de Scuderia en de FIA, inzake Ferrari’s duistere motortrucjes, dit voorjaar discreet onder het tapijt geveegd. Maar het zaakje blijft natuurlijk stinken.

Mercedes houdt zich stil, om de sport niet te veel in diskrediet te brengen, vermoed ik. En bij Ferrari houdt men de kaken op elkaar. ‘Er is geen eenduidige overtreding van de regels geconstateerd,’ aldus Binotto. Waarom is er dan een schikking nodig? Een geheime nog wel? Maar de Formule 1 kent zijn eigen karma: sinds de brandstoftoevoer in de Ferrari-motor weer eenduidig wordt gemeten, is het steigerend paard als een kaartenhuis in elkaar gestort.

Lees ook: Binotto wil niks kwijt over aantijgingen Wolff

Keer op keer werd Leclerc te kakken gezet op de Kemmel

Volgens Binotto ligt het niet alleen aan de motor, maar aan het hele pakket. Flauwekul. Trek één belangrijk onderdeel weg en het hele pakket klopt niet meer. Zo werkt het. Kijk hoe de Ferrari-klanten worstelen, zij raken nu zelfs in gevecht met Williams… Op Spa reed het hele Ferrari-cohort gewoon stijf achteraan. En keer op keer werd Leclerc te kakken gezet op de Kemmel.

Maar ja, hoe lang heeft Ferrari de boel voor de gek gehouden? Weten jullie nog hoe Sebastian Vettel twee jaar geleden op diezelfde Kemmel Lewis Hamilton liet staan alsof hij in een trapauto reed? Vettel won toen de race. Maar dit weekend kwam de ultieme afgang toen Vettel zelf eenvoudig voorbij gestoken werd door Kimi Räikkönen. In een Alfa Romeo.

Lees ook: Binotto: ‘Verbod op party mode kan veld door elkaar halen’

Lang, heel lang geleden begon Enzo Ferrari zijn eigen team om aan Alfa Romeo te laten zien waartoe hij in staat was. Toen hij ze eindelijk verslagen had, huilde hij hete tranen: ‘Het was alsof ik mijn moeder had vermoord…’ Hoe moeten we deze vernedering op Spa dan noemen? Natuurlijk, ergens bloedt mijn rode, romantische hart bij deze ontluistering, maar het is helemaal hun eigen schuld, dikke bult.

Ferrari moet nu naar Monza, voor het volgende pak rammel

En nu moeten ze ook nog naar Monza, voor het volgende pak rammel, en daarna naar Mugello voor de feestelijke duizendste Grand Prix van Ferrari. Ik denk dat ze in Maranello inmiddels blij zijn met die hele coronacrisis, want nu mogen er tenminste geen Tifosi komen, om ze uit te fluiten.