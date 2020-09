Claire Williams treedt terug als teambaas: ‘Frisse start voor de nieuwe eigenaren’

Claire Williams treedt af als teambaas van het Williams Racing Team. Dat heeft het team zojuist bekend gemaakt in een persbericht. De Italiaanse Grand Prix dit weekend zal de laatste zijn onder het bewind van Williams. Het team werd vorige week verkocht aan Dorilton Capital, een Amerikaanse investeringsmaatschappij,

“Het is met pijn in het hart dat ik terugtreedt en afstand doe van mijn positie binnen het team. Ik had gehoopt nog lang door te kunnen gaan en de Williams-dynasty in stand te houden voor volgende generaties. Maar we hadden een investeerder nodig, ook door overmacht, met uiteindelijk de verkoop aan Dorilton Capital als gevolg. Mijn familie heeft het team en de mensen op de eerste plaats staan en dit was ook echt de beste beslissing.”

Niet alleen Claire Williams zal het team verlaten, de familie verbreekt in zijn geheel de banden met het team. “We zijn meer dan 40 jaar actief geweest in de sport. We zijn ongelooflijk trots op onze resultaten en alles wat we achterlaten. We hebben het altijd gedaan uit liefde voor de sport, het pure genot van racen. Dit is geen beslissing geweest die we snel hebben genomen, we hebben veel teruggekeken en bezonnen als familie. Het team is in goede handen van Dorilton, we weten de naam Williams zal voortleven.”

“Namens Frank en de Williams-familie, wil ik zeggen dat we enorm dankbaar voor alle steun die we hebben gekregen door de jaren. Van vrienden in de paddock en de vele fans over de wereld. Bovenal willen we het team bedanken, mensen die gewerkt hebben voor Williams in het heden en verleden. Zij zijn de ware strijders van het team en hebben het gemaakt tot wat het is. We wensen hen het allerbeste. Formule 1 is zó lang ons leven geweest maar nu is het tijd voor een nieuw hoofdstuk.”